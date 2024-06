El papa Francisco se reúne con famosos comediantes como Jimmy Fallon y Florinda Meza en el Vaticano

El papa en su discurso elogió a los humoristas y les expresó que "el humor no ofende, no humilla, no clava a las personas en sus defectos". El papa también agregó: "Ustedes saben reunir realidades diferentes y a veces incluso opuestas. ¡Cuánto tenemos que aprender de ustedes!"