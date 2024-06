“Ganar una copa con Leo, es lo que imagino”: selección de Argentina canta nuevo tema antes de la Copa América 2024

A una semana del inicio de la Copa América 2024 en Estados Unidos, la selección de Argentina dio a conocer su nuevo tema “cábala” para este torneo, luego del éxito del hit del Mundial de Qatar 2022, “Muchachos”.

A través de las redes sociales y gracias a un video compartido por el mediocampista Rodrigo de Paul, se pudo apreciar a los jugadores de la albiceleste cantando a todo pulmón, una canción en la que Messi tiene protagonismo.

En el audiovisual se puede observar a Leandro Paredes y Giovani Lo Celso cantando. Según medios argentinos, el tema tiene un ritmo similar a una canción del grupo “Callejeros” llamada “al ritmo de lo imposible”.

🇦🇷 LA NUEVA CANCIÓN DE ARGENTINA 🇦🇷



🤍💙 "Tenga la revancha que le deben al 10".



📹 Rodrigo De Paul (IG) pic.twitter.com/eLLffrOpes — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) June 16, 2024

Nuevo tema de la Selección de Argentina

“No importa donde juegue Argentina, voy a estar a tu lado

Dejando un par de cosas de lado por la Selección

No importa lo que diga la FIFA, lo que digan los diarios

Los pibes de Malvinas en el cielo quieren verte campeón

Ganar otra copa con Leo, es lo que imagino

Para traer la Copa a Argentina de Estados Unidos

Y demostrarles a todos lo que es ser argentino

Y que los yanquis no puedan creer, como Argentina treinta años después

Llega la revancha que le deben al 10

Las otras hinchadas del mundo no lo van a creer”.

Canciones, la cábala argentina

En Qatar 2022, la selección argentina fue una de las que más protagonismo acaparó gracias al uso de temas que se hicieron virales. La primera fue la de La Mosca Tsé-Tsé “Muchachos, ahora nos volvimos a ilusionar”. Un hit mundial que hasta figuras como Novak Djokovic se rindieron a ella.

El otro tema, que se escuchaba en los parlantes de los estadios en Qatar cuando la selección argentina jugaba, fue el del rapero Wos. “Luz Delito” se convirtió en un himno para los jugadores.

