Cristiano Ronaldo está en la selección de Portugal “por sus méritos y los números lo respaldan”

Roberto Martínez, entrenador de la selección de fútbol de Portugal, aseguró que Cristiano Ronaldo ha sido convocado para jugar la Eurocopa por sus propios méritos.

“Cristiano esta en la selección por sus méritos. Ha hecho 50 goles en 51 partidos. Fue regular en su club y en su Liga. Para nosotros, como goleador, es alguien que puede marcar, que puede fijar a la defensa. Evidentemente, con el paso de los años, ha ido cambiando su forma de jugar. Pero está solo por sus méritos y los números lo respaldan”, explicó Martínez en declaraciones recogidas por EFE.

Estas declaraciones fueron hechas este lunes en la víspera del choque entre Portugal y República Checa, partido al que CR7 llega encendido luego de haber marcado 50 goles en 51 partidos con el Al Nassr de Arabia Saudí.

El técnico español de Portugal también reconoció la labor de Cristiano, que jugará su sexta Eurocopa, asegurando que su presencia es muy importante para el vestuario luso.

“En mi experiencia en torneos europeos y mundiales, la mezcla de experiencia y de talento nuevo, es bueno. Se ha visto representado en la concentración. Con Pepe y Cristiano, lo hemos comprobado. Luego hay otros jugadores como Neves que demuestran su experiencia en el terreno de juego. La mezcla es necesaria y están todos unidos en el mismo compromiso. Es esencial para nosotros”, añadió.

Martínez describió la preparación de Portugal como “excelente” e informó que los 23 jugadores de campo y los tres porteros están en óptimas condiciones para iniciar la Eurocopa este domingo contra la República Checa.

“Ahora comenzamos un periodo nuevo. Es competitivo, de tres juegos. Lo enfocamos a la competitividad y ahora hay jugadores nuevos que mostraron un nivel bueno. Ahora hay que trabajar bien. Hay un talento y hay que demostrar el balance psicológico y físico. Hay que demostrar ser un buen equipo. Hay que llegar al máximo nivel, que se puede alcanzar en dos o tres partidos”, manifestó.

“¿Como ganar? No te enfocas en ganar, te enfocas en jugar bien. Ganar es la consecuencia de jugar bien. Creo que tenemos experiencia en el vestuario para dar un buen rendimiento. Perder el primer partido no impide clasificarse, así que no es un partido eliminatorio”, recordó el míster.

“El grupo está con una actitud, mentalidad y compromiso importante. Ganamos partidos. Ahora es un torneo, es diferente. Hay solo tres partidos y tenemos que demostrar todo. Cristiano tiene mucha experiencia, es el único jugador que ha jugado cinco europeos. Ahora va a jugar el sexto. Su experiencia es importante. Sabemos como equipo que nos enfrentaremos a momentos de adversidades y veremos si tenemos el nivel”, apuntó.

