Gervonta Davis quiere su revancha contra Pitbull Cruz tras noquear a Frank Martin

El boxeador Gervonta Davis logró una contundente victoria tras noquear a Frank Martin en la última pelea que protagonizaron en la que pudo demostrar todas las grandes cualidades que posee en el cuadrilátero; ahora el peleador manifestó su deseo de poder alcanzar una revancha contra el mexicano Isaac ‘Pitbull’ Cruz lo más antes posible para intentar quitarle el cinturón.

Estas declaraciones las realizó el pugilista durante un contacto con diversos medios de comunicación con los que conversó sobre el enfrentamiento que tuvo contra Pitbull Cruz, a quien catalogó como uno de los rivales más difíciles a los que se ha enfrentado; por este motivo mostró su deseo de poder lograr una revancha para cambiar el rumbo de la historia entre ambos.

“Por supuesto que Pitbull Cruz (ha estado entre los más difíciles). Se vio muy bien en su última pelea, porque hizo lo que tenía que hacer. Definitivamente, podemos tener una revancha, eso es seguro. Y espero que sea más temprano que tarde”, expresó.

Gervonta Davis también aprovechó la oportunidad para hablar sobre las peleas contra Ryan García y Frank Martin, a quienes también consideró como rivales bastante difíciles y con los que tuvo que demostrar su mejor versión en el cuadrilátero.

“De rivales difíciles yo diría que todos, porque todos traen algo diferente. Por ejemplo, Ryan tenía su gancho de izquierda, estaba muy fuerte, no podía quedarme estático ante él. Y con Frank, su jab era fuerte, su mano izquierda era fuerte, aunque creo que nunca me logró conectar con un gancho, así que no sé, pero su jab era decente, tenía un buen trabajo de pies. Su trabajo de pies fue mejor que el de Ryan. Todos vienen con estilos diferentes, por eso nunca me ven enfrentar a peleadores del mismo estilo”, concluyó.

