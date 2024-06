Hay que votar en las primarias del 25 de junio

Dentro de una semana y un día, el 25 de junio para ser exacto, los neoyorquinos y neoyorquinas que estén habilitados para votar podrán (y deberían hacerlo) participar en la segunda elección primaria estatal del año. El 2 de abril tuvimos una primaria presidencial, mientras que el 25 elegiremos candidatas y candidatos de cada partido para todos las bancas (también llamadas curules, o escaños) de la Asamblea y el Senado del Estado. Y a nivel federal, vamos a escoger los candidatos de cada partido para la Cámara de Representantes, o Congreso, federal.

El sábado venció el plazo para solicitar a la Junta Electoral el envío por correo de boletas de votación anticipada o de voto ausente, así como formularios de registro de votantes. Pero aún hay plazo hasta el 23 para buscar en persona las boletas de voto ausente y voto anticipado. Y hay tiempo hasta el mismo 25 de junio para entregar, siempre en persona, el voto en la Junta electoral o el sitio de votación local que corresponda.

Si están habilitados para votar e inscritos como votantes, pero no saben dónde deben hacerlo, pueden llamar a los siguientes números: En la Ciudad de Nueva York, (866) 868-3692. Y en el Estado de Nueva York, pero fuera de la Ciudad (en Yonkers, o en el Condado de Nassau, por ejemplo), (212) 868-3692. También se puede obtener esa información en findmypollsite.vote.nyc. Esa página ofrece la posibilidad de traducir el contenido del inglés al español.

En días recientes, varias personas nos han preguntado si este año podremos votar por orden de preferencia. Es decir, que en lugar de elegir un solo candidato o candidata por puesto, el votante puede escoger hasta cinco aspirantes por cargo. Para hacerlo, pone a su preferido en primer lugar, al segundo favorito en segundo lugar, y así sucesivamente.

La respuesta a la pregunta si podremos votar así es NO. Ese tipo de votación sólo se usa en las contiendas locales de la Ciudad de Nueva York, y las primarias del 25 serán para cargos estatales y federales.

Otra pregunta que nos han hecho es si podrán votar los inmigrantes que no son ciudadanos. La respuesta también es no. Definitivamente no.

Hace dos años, el Concejo Municipal de Nueva York aprobó una ley que permitía que los neoyorquinos no ciudadanos votaran en las elecciones locales. Pero esa nueva ley fue declarada inconstitucional en febrero pasado por un tribunal de apelaciones estatal.

Y en todo caso, como ya mencionamos, las dos elecciones primarias y la elección general de 2024 van a ser elecciones estatales y federales, no locales. Y en esas elecciones nunca pudieron votar las personas que no son ciudadanas.

Me despido alentando a toda nuestra comunidad a que el martes 25 de junio no falte a la cita cívica en las urnas neoyorquinas.

Si quieren más información sobre las labores de educación ciudadana de la Hispanic Federation, consulten aquí, o llamen a nuestra línea gratuita y bilingüe, (866) HF-AYUDA u (866) 432-9832.

¡Celebren con nosotros el 34to aniversario de la Hispanic Federation, y hasta la próxima columna!

Frankie Miranda es el presidente de la Hispanic Federation