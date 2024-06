Lupillo Rivera dice que no hostiguen a Belinda para que declare sobre Christian Nodal 

El cantante Lupillo Rivera fue recibido en México por algunos periodistas que no dudaron en preguntarle sobre el video viral en el que se veía a Belinda huir de la prensa en la maleta de un carro.

Ante la pregunta, el tercer finalista de ‘La Casa de los Famosos 4’ dijo que no sabía mucho de lo ocurrido, pero pidió claramente: “No me la hostiguen”.

Después de esto, habló de la relación de Nodal y Ángela Aguilar: “Yo no tengo nada que ver ahí, yo no comento”.

Luego le hicieron el comentario de que los artistas se habían casado en Roma, pero el ‘Toro del Corrido’ se mostró desencajado: “No sé, no me invitaron, no sé qué comentar”.

El famoso también fue consultado acerca de los memes que han hecho en estos momentos con su imagen y dijo que no le molestan: “Son promoción, no importa qué tipo de meme sea, lo bueno es que existen esas personas y trabajan de gratis, nos hacen memes a todos los artistas”.

Además, agregó: “Eso es lo bonito, que no tenemos que estar correteando a nadie”.

Los periodistas siguieron insistiendo, pero Lupillo Rivera afirmó: “Yo no sé qué comentar, lo único que puedo decir es que viva el amor y que sean felices, ¿yo qué puedo decir?”.

Lupillo Rivera indicó que ha estado en el ojo público de los medios y que no le sorprende que haya sido salpicado hasta en esta situación.

En medio de la conversación también le preguntaron sobre Chiquis Rivera, quien sufrió un aborto espontáneo hace unos días. Los periodistas se mostraron interesados en conocer si el artista había hablado con ella. Sin embargo, explicó que no ha sabido de su sobrina.

“No me gusta tocar el tema porque a veces las personas superan sus cosas y volver a preguntarle es como volver a regresarle”, dijo acerca de lo cuidadoso que ha sido sobre esta situación.

Destacó en que el tiempo es un aliado perfecto para poder aceptar este momento tan difícil y enfatizó en que la ‘Abeja Reina’ será una madre espectacular. “Cuando le toque, así de sencillo, hizo un trabajo especular con sus hermanos y ahí está demostrado”, consideró.

Sigue leyendo:

· Thalí García expresa su descontento con el éxito de La Casa de los Famosos 4

· Maripily promete encontrarle una novia boricua a Clovis, ¿y Aleska Génesis?

· Maripily Rivera le responde a Aleska Génesis en Hoy Día, por su entrevista con El Molusco