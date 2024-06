Conductora de TV crítico fuertemente a Ninel Conde por burlarse de un pasajero con ataque de ansiedad

Joanna Vegabiestro es una de las conductoras de ‘Sale el Sol’ y criticó fuertemente a Ninel Conde por su falta de empatía y sensibilidad hacia la situación del pasajero con un ataque de ansiedad, señalando que es importante tener compasión y solidaridad con aquellos que están pasando por momentos difíciles. Además, la conductora cuestionó la actitud de ‘El Bombón Asesino’ al exponer públicamente a la persona que estaba sufriendo este temor, en lugar de tratar de ayudar o apoyar de alguna manera.

“Lo que me faltaba, un vecino con ansiedad extrema… qué estrés, no les miento, lleva así 30 minutos sin parar“, fueron las palabras que escribió en un video colgado en la red social de la camarita.

Las críticas hacia Ninel no han sido bien recibidas por sus seguidores, quienes defienden a la cantante y aseguran que se trató de un malentendido o una situación malinterpretada. Sin embargo, la polémica ha generado un debate en las redes sociales sobre la importancia de la empatía y la compasión hacia los demás, especialmente en situaciones difíciles como la que vivió el pasajero en el avión.

¿Qué le dijo Joanna Vegabiestro a Ninel Conde?

“Sabes qué Ninel, qué falta empatía. Tú misma estás escribiendo ansiedad extrema. ¿Sabes lo que le causa a una persona a veces el miedo a volar? Y que tú lo grabes cuando tú eres la que pide que no se metan contigo. Se me hizo de muy mal gusto esto que hiciste y yo creo que recapacita. No se vale este video que subiste. Qué te pasó por la cabeza”, expresó en el mencionado espacio televisivo.

Hasta el momento, Ninel Conde no ha respondido a las críticas de Joanna Vegabiestro ni ha hecho declaraciones al respecto. Sin embargo, es probable que la polémica continúe y que la cantante se vea obligada a ofrecer una disculpa o aclaración sobre lo ocurrido en el programa de ‘Sale El Sol’.

