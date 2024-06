“Hoy por hoy podemos decir que somos los mejores”: Messi confía en su selección para ganar la Copa América

Este jueves arranca la Copa América 2024 en suelo estadounidense. Con la participación de 16 equipos (10 de Conmebol y seis de Concacaf) que buscarán alzar el trofeo de selecciones más antiguo del mundo.

Entre las selecciones participantes estará Argentina, que de la mano de su capitán Lionel Messi, buscarán revalidar el título conseguido en 2021 y sumarse a España como las únicas selecciones en ganar una copa continental, mundial y nuevamente una copa continental.

El capitán de la Albiceleste se notó con mucha confianza en una reciente entrevista que le realizó el reconocido presentador Marcelo Tinelli para el canal argentino América TV.

En la charla Messi comentó que la selección argentina sin duda es la favorita para llevarse el torneo en Estados Unidos. “Hoy por hoy podemos decir que somos los mejores“, lanzó el astro del Inter Miami.

Lionel Messi con Argentina en amistoso ante Guatemala. Crédito: Nick Wass | AP

Esto demuestra la confianza que hay en el plantel que dirige técnicamente Lionel Scaloni y que viene de ganar la Copa del Mundo en Qatar 2022.

Sin embargo Messi tampoco se confía del todo. Pues sabe que las otras 15 selecciones darán el 100% para llevarse la copa y que aunque Argentina es una gran favorita tendrán que jugar cada partido para lograr el objetivo.

“Eso no quiere decir que la vayamos a ganar caminando. Va a ser muy igualada, todas las selecciones son muy complicadas“, analizó el capitán albiceleste.

Messi sigue siendo muy competitivo

Ocho Balones de Oro, tres Champions League, una Copa América y un Mundial es parte del gran palmarés que tiene Lionel Messi en su carrera.

Estos trofeos individuales y colectivos podrían hacer pensar que el argentino ya no compite igual que antes. Sin embargo parece que nada está más lejos de la realidad, pues a sus 36 años Messi sigue con el mismo espíritu de competencia que tuvo desde chico.

Y es que según el propio futbolista en la actualidad se enoja cuando pierde incluso partidos de entrenamiento con sus compañeros.

“Ayer mismo [lunes 17], perdí un partidito en el entrenamiento y yo me caliento. Me gusta ganar, competir. En un momento, me nublo, me caliento y, al ratito, se me pasa y me pregunto para qué mierda me calenté de esa manera. Qué necesidad. Me pasa con los partidos en el Inter Miami”, reveló Messi en la entrevista.

