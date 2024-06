Lionel Messi habla sobre su posible retiro del fútbol: “La edad es solo un número”

La estrella de la selección argentina, Lionel Messi, habló nuevamente este martes sobre su idea del retiro del fútbol y aseguró que no es algo que lo tenga presente actualmente en su cabeza porque a pesar de sus 36 años aún se siente muy bien y siendo competitivo en el balompié.

En declaraciones al periodista Marcelo Tinelli en el canal argentino América, Messi habló sobre lo que fue emigrar de Europa a Norteamérica y también termina catalogando a la edad solo como un número, por lo que aún podemos contar con su talento por años más.

“No lo pienso (en el retiro). Me costó mucho dar el paso para dejar Europa y venir a los Estados Unidos, pero una vez que estuve acá me adapté muy rápido. Vivo el día a día, pienso en el momento, no en lo que pueda llegar a pasar. La edad es un número. Yo me siento muy bien competitivamente“, dijo el 10 argentino.

Lo que sí se refirió es que su retiro de la selección Argentina podría estar cerca por lo que explicó que intenta disfrutar al máximo cada convocatoria antes que cuelgue definitivamente la camiseta Albiceleste.

“Todos esos momentos los valoro mucho porque sé que cada vez falta menos para que se termine todo y, de alguna manera u otra, lo voy a extrañar”, confesó el rosarino.

La selección argentina afronta este jueves su debut en la Copa América que se disputa en suelo estadounidense, donde el equipo tiene la misión de defender el título conseguido en Brasil en 2021.

Eso sumado al triunfo del cuadro dirigido por Lionel Scaloni en el Mundial de Qatar 2022 hace que bajo el punto de vista del astro argentino la Albiceleste sea la favorita, pero no convierte a este reto en un objetivo fácil.

“Hoy por hoy, podemos decir que somos los mejores porque somos los últimos campeones del mundo, pero eso no hace que esta Copa América la vayamos a ganar caminando. Es más, va a ser muy igualada porque todas las selecciones son más complicadas. Será más difícil”, finalizó Messi.

