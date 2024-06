Agenda de eventos: qué hacer en Nueva York del 20 al 26 de junio

Estreno en el Teatro Pregones

Pregones/Puerto Rican Traveling Theater estrena hoy jueves 20 de junio, la producción “Parrots at The Pagoda”, una historia de los orígenes del drag que llevará al público a volar en una “vista de pájaro” a través de la vida y obra del pionero músico, empresario y artista de drag puertorriqueño, Johnny Rodríguez. Una búsqueda de inspiración lleva a los loros a través del espacio y el tiempo, a través de los triunfos y obstáculos enfrentados por Johnny, un prolífico cantautor conocido por su trabajo en el formato tradicional del trío bolero, y fundador del innovador espectáculo y club de imitadores femeninos El Cotorrito en San Juan. Hasta el 29 de junio. En el 575 Walton Avenue, The Bronx. Boletos e información:https://pregonesprtt.org.

Nueva exhibición en INTER_

INTER_ estrena hoy su exhibición The INTERnet, en asociación con The Treenet Collective, conocido por sus innovadoras y complejas instalaciones tejidas. El montaje invita a los visitantes a saltar, escalar, explorar, relajarse y perderse en el vórtice de esta instalación, a partir de hoy, jueves 20 de junio. The Treenet Collective tejió a mano 80,000 pies de cuerda durante el transcurso de un mes, creando una impresionante obra de arte interactiva de 400 pies cuadrados, que con tejidos magistrales y patrones geométricos sagrados, refleja la belleza intrincada de la naturaleza. 415 Broadway, New York, NY 10013. Más información, https://www.interiam.co/.

Foto: Cortesía Inter_

Festival musical en Chelsea

El Chelsea Music Festival celebra su 15ª temporada con nueve noches de conciertos, conversaciones y degustaciones culinarias, con músicos, artistas visuales y chefs, del 21 al 29 de junio. Este festival de verano, dirigido por los directores artísticos Melinda Lee Masur y Ken-David Masur, presenta “Conectando los Puntos”, que explora cómo la música y el arte permiten tocar lo que parece intangible, reparar lo que parece roto y reimaginar nuestra interconexión con los demás. El festival contará, entre muchos otros, con la actuación del músico brasileño Rogério Boccato (foto). Diferentes locaciones. Para un calendario completo,visite: https://www.chelseamusicfestival.org/2024/connectingthedots.

Foto: Cortesía

Hombres G en el Radio City

La agrupación española Hombres G está celebrando su 40 aniversario, y como parte de su gira aterrizará este viernes 21 de junio en el escenario del majestuoso Radio City Music Hall. David, Rafa, Dany y Javi sacudirán la nostalgia de su fanaticada neoyorquina con sus numerosos clásicos, como “Voy a Pasármelo Bien”, “El Ataque de las Chicas Cocodrilo”, “Si no te Tengo a Ti”, “Te Quiero”, “Indiana” y “Devuélveme a mi Chica”. A las 8:00 pm. Boletos: www.ticketmaster.com.

Foto: AP

Ana Tijoux en Prospect Park

El festival de verano BRIC Celebrate Brooklyn! este viernes 21 de junio tiene como invitada a la cantante chilena Ana Tijoux, quien se ha destacado por entrelazar el hip-hop de la era dorada con una banda completa que da vida a arreglos sazonados con un toque de política. Cantante y rapera talentosa, fue apodada “la respuesta de Sudamérica a Lauryn Hill” por The New York Times. Estará acompañada por la cantante y compositora mexicana, dominicana y estadounidense Ambar Lucid, quien cautiva al público con su sonido indie pop/latino alternativo que mezcla inglés y español. Gratis. Puertas abren a las 7:00 pm, show a las 8:00 pm. Lena Horne Bandshell at Prospect Park (141 Prospect Park West). Detalles: https://bricartsmedia.org.

Foto: Cortesía

Tango y tambores en el Lincoln Center

Este fin de semana Summer for the City, el festival gratuito de verano del Lincoln Center, trae el romance y la gracia del tango argentino con el sonido del conjunto Abaddón Tango de Nueva York. El sexteto fue establecido en 2016 por una banda de músicos talentosos de la costa este, basados en Nueva York y Filadelfia, y ha tocado para llenos totales y ha recibido críticas entusiastas en importantes festivales de arte y cultura. Se invita a bailarines de todos los niveles. En el Dance Floor, viernes 21 a las 6:30 pm. Además, el domingo 23 de junio a la 1:00 pm en el The Garden at Damrosch Park, el Lincoln Center invita a una celebración única de la tradición afro-venezolana de San Juan a través de una “procesión caminante”: el ritual colaborativo de bailar y cantar al ritmo de los tambores. Este reencuentro es organizado por el colectivo musical de Brooklyn Tambor y Caña (foto), con invitados especiales, San Juan USA. Más información:https://www.lincolncenter.org.

Foto:Lincoln Center

La boda más grande de Nueva York

¿Alguna vez has soñado con casarte en Lincoln Center? Por tercer año consecutivo, el Lincoln Center está invitando a cientos de parejas a su campus para celebrar el “New York’s Biggest Day”, ofreciendo a los neoyorquinos la oportunidad de celebrar el amor, desde parejas que se casan simbólicamente por primera vez hasta aquellas que renuevan votos o simplemente celebran su amor por la ciudad. La extravagancia incluye una ceremonia multicultural con líderes de diferentes religiones, actuaciones musicales en vivo de invitados especiales y culmina con una fiesta alegre. El sábado 22 de junio, desde las 5:00 pm: Registro para las parejas en el David Geffen Hall (10 Lincoln Center Plaza). Información: https://www.lincolncenter.org/series/summer-for-the-city.

Foto: Sachyn Mital

Festival Panorama Mezcal

La Barca Cantina celebra el regreso del Festival Panorama Mezcal, este domingo 23 de junio. En su tercer año, esta experiencia inmersiva ofrece degustaciones exclusivas y seminarios dedicados al tequila, mezcal, sotol y otros destilados de agave. Organizado en colaboración con José María “Chema” Dondé Rangel, fundador de Panorama Mezcal, este evento transportará a los asistentes en un viaje a través de los sabores vibrantes y las tradiciones de los destilados mexicanos. Desde las 5:00 pm hasta las 8:30 pm, con una hora VIP especial comenzando a las 4:00 pm, los invitados tendrán la oportunidad de degustar una amplia selección de más de 300 destilados de agave, además de comida y música. En el muelle 81, en la intersección de W 41st St & 12th Ave. Boletos en: https://labarcacantina.com.

Foto: Cortesía La Barca

‘Pride Night’ en Tavern On The Green

Uno de los lugares más icónicos de la ciudad, Tavern On The Green (West 67th Street), estará ofreciendo un evento especial, el lunes 24 de junio de 6:00 pm a 9:00 pm, con motivo de la celebración del Pride Month. Vístete con tus atuendos más atrevidos y brillantes y prepárate para bailar bajo las estrellas en una noche de fiesta que será un caleidoscopio de celebración, amor y orgullo. La entrada general incluye bebida de bienvenida gratis, aperitivos de cortesía (6:00 pm – 7:00 pm) y artículos promocionales, entre otras cosas. Entrada gratis. Para más información y reservar: https://www.eventbrite.com/e/tavern-on-the-green-premiere-pride-night-tickets-919753997967?utm_experiment=test_share_listing&aff=ebdsshios

La agenda se publica todos los jueves.