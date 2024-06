Gabriel Soto se identificó con Ángela Aguilar y Christian Nodal por su amor con Irina Baeva

Gabriel Soto expresó en una entrevista que comprende la situación que viven Christian Nodal y Ángela Aguilar, ya que también él fue blanco de críticas y comentarios negativos en su momento por su vínculo sentimental con Irina Baeva. Aseguró que la felicidad de las personas no debería depender de la opinión de los demás, y que cada uno es libre de elegir con quién desea estar y compartir su vida.

El actor destacó que es importante aprender a ignorar las críticas y los juicios de los demás, y enfocarse en lo que realmente importa: la felicidad personal y la relación con la pareja. Afirmó que él y Baeva han logrado superar los obstáculos y mantenerse unidos a pesar de las adversidades, y deseó lo mismo para Nodal y Aguilar en su noviazgo.

“Sí (viví un proceso similar con Irina Baeva como Ángela Aguilar y Christian Nodal). Y muchas veces la gente juzga y emite opiniones sin saber realmente qué pasa”, expresó en exclusiva para el programa de televisión ‘Hoy’.

Soto demostró su apoyo al intérprete del regional mexicano y a su nueva novia, recordando su propia experiencia y destacando la importancia de priorizar la felicidad propia por encima de las opiniones externas.

El actor mencionó que las críticas y rumores son parte del mundo del espectáculo y que lo importante es mantenerse fuerte y unidos como pareja. Además, el mexicano destacó que cada quien es responsable de sus decisiones y que nadie tiene el derecho de juzgar a los demás por sus relaciones amorosas.

“No me gusta opinar mucho de la vida de la gente. La verdad, soy partidario de que la gente sea feliz, que busque su felicidad y de que no juzguemos cosas que no sabemos a fondo cómo pasaron. Si la gente es feliz hay que ser felices. La vida es muy corta y estamos aquí realmente para disfrutarla, para encontrar el amor y para ser felices”, mencionó en exclusiva para ‘Hoy’.

