Impactante decisión: eliminación en ‘Top Chef VIP’ hoy 20 de junio mueve a la audiencia

Se había convertido en uno de los favoritos del público, pero este jueves 20 de junio le tocó decir “adiós”. José Luis Rodríguez, mejor conocido como el Puma, fue el eliminado de hoy en el reality show ‘Top Chef VIP 3’.

La noticia ha traído muchas reacciones, debido a que el cantante venezolano se había ganado el cariño de sus compañeros y de muchos televidentes. Sin embargo, no fue suficiente lo que mostró esta noche en el programa que desafía los talentos culinarios de un grupo de famosos.

La eliminación fue dramática porque quedó junto a su compatriota, la actriz venezolana Alicia Machado, con quien tuvo duros encontronazos en los últimos días.

Eliminado de hoy en ‘Top Chef VIP 3’

“Le di gracias a Dios que me eliminaron a mí porque no me imagino la situación de Alicia si hubiese perdido”, comentó el intérprete de ‘Pavo Real’.

Luego de estas palabras, muchos quedaron consternados, incluyendo a Carmen Villalobos, quien conduce el show, porque la ex reina de belleza no se despidió de su compañero.

Alicia Machado, luego de enterarse de la noticia, siguió su camino y no tuvo ningún gesto cercano con el Puma. Aunque, previamente le había ofrecido disculpas, pero él no las aceptó.

Algunos participantes como Paty Navidad tuvieron una reacción de asombro, mientras que el actor español José María Galeano le decía a la Miss Universo 1996 desde la cava: “Abrázalo, abrázalo”.

La actriz venezolana Carolina Tejera también hizo comentarios sobre lo que había sucedido con Alicia Machado y el Puma: “Yo sé que ella es una persona buena, pero no sé lo que le pasa por la mente”.

Por su parte, Gabriel Coronel afirmó: “Se me hace inhumano, se los juro de corazón, me da mucha tristeza”.

Después de este momento, la venezolana fue firme y envió un contundente mensaje: “Yo no estoy aquí para dejarle saber a la producción si yo soy buena gente o no, yo vengo aquí a hacer mi trabajo y a concursar, a ganarme ese premio y a llegar a la final”.

Aunque ‘Top Chef VIP 3’ desafía a los famosos en la cocina, la convivencia también es algo que influye, pues sus emociones se ven movidas por los conflictos que se puedan generar mientras participan y esto es un ejemplo claro de esto.

