El US Open se prepara para revolucionar una vez más el verano neoyorquino

El verano ha llegado a Nueva York y la organización del US Open, desde su sede en el National Tennis Center en Flushing Meadows se mueve frenéticamente para poner a punto el evento.

El año pasado batió récords de asistencia diaria, convirtiéndose en el primer Grand Slam en llegar a casi un millón de espectadores durante las tres semanas que tiene de duración

La asistencia total al torneo neoyorquino, el último Grand Slam de la temporada, aumentó un 8% con respecto a 2022, con 957.387 personas durante los 20 días, consistente en los fanáticos que asistieron a los partidos del cuadro principal y a la Fan Week.

Precisamente la Fan Week o Semana de los Fanáticos, que incluye la fase clasificatoria del US Open, así como otros eventos y entretenimiento gratuitos como el Kids’ Day, tuvo en 2023 una asistencia de más de 150.000, un aumento del 41% con respecto a la asistencia récord de 111.924 de 2022.

Estas estadísticas son relevantes e ilustran cómo el tenis está ganando adeptos en el área y el torneo convirtiéndose en el favorito de los neoyorquinos, tanto como para vislumbrar el impacto de la fuerza laboral que hay detrás de la parte organizativa. Cada año más de 7.000 plazas de trabajo se llenan con residentes locales, quienes constituyen el motor del US Open, torneo que genera millones de dólares que contribuyen a revitalizar la economía de Nueva York.

Paloma González: “Esta es la oportunidad de mi vida”

La dominicana Paloma González, se estrena este año en una posición en el área de Recursos Humanos. ERIC SCHUSTER

Para la dominicana Paloma González, éste será su primer año en el US Open. Desde abril se incorporó al área Recursos Humanos y nos contó cómo está viviendo esa experiencia.

“En general, me encantan los deportes, pero no tuve ninguna aproximación con el tenis por lo que esta será la oportunidad de mi vida. Estoy muy agradecida porque es mi primer trabajo después que me gradué de la universidad”.

Como ella, muchísimos jóvenes de la ciudad aplican para los trabajos temporales que ofrece la Asociación de Tenis de Estados Unidos (USTA) en los meses previos al US Open.

“Estoy muy entusiasta de haber empezado mi carrera aquí. La USTA es una entidad reconocida en el país e internacionalmente y está basada en mi ciudad, Nueva York”.

La dominicana creció en El Bronx, los últimos años residió en Florida donde estudió Administración Deportiva en la Universidad de Miami. Paloma dice que desde pequeña sintió especial atracción por los deportes y especialmente mientras era estudiante de escuela secundaria practicó fútbol y softball.

Paloma es la mayor de cuatro hermanos y es la primera generación de su familia en graduarse de la universidad.

“La industria del deporte es muy amplia y como mujer me siento optimista, es un campo en el que estoy segura que podemos lograr equidad y hacer la diferencia”.

La joven dijo que mientras estudiaba en Florida tuvo experiencias en un par de organizaciones deportivas en el área de gestión de clientes, pero sus expectativas siempre fueron regresar a Nueva York. Ahora desde su posición, es la responsable de reclutar a las personas que darán vida al US Open.

“Tengo contacto con muchas personas y eso me permite ampliar mi visión sobre la importancia de la diversidad cultural. Les doy orientación general, manejo toda la documentación requerida y sus horarios. Me aseguro que ellos tengan la mejor experiencia como empleados de la USTA”, aseguró Paloma.

Edwin Ortíz: “Una experiencia nueva”

Edwin Ortíz, un residente de El Bronx, se desempeñará como supervisor de eventos especiales. ERIC SCHUSTER

De su parte el neoyorquino Edwin Ortíz no disimula sentirse muy a gusto como Supervisor de Eventos especiales, en este su segundo año trabajando para el US Open.

Cuenta que cuando empezó en abril, le notificaron de su promoción, el año pasado hacía labores de descarga, almacenamiento, limpieza, un poco de todo.

“Es un trabajo motivador y me permite tomar decisiones. Disfruto porque puedo poner en práctica mis habilidades, realmente me gusta lo que hago”, expresa Edwin, que nació en Manhattan y ahora vive en El Bronx.

“Tengo un negocio de mudanzas y durante los meses que trabajo para el US Open, aprovecho al máximo para ganar un dinero adicional. Esto me ayuda en muchos sentidos y estoy ocupado todo el tiempo”, asegura Edwin.

Este hijo de padres puertorriqueños originarios de Ponce, se confiesa soltero pero dice que tiene hijos a quienes trata de ofrecerles lo mejor.

“Trabajar para el US Open es una experiencia nueva y enriquecedora, especialmente porque el objetivo es hacer que la gente que asiste, disfrute y se lleve la mejor experiencia del evento, esto hace que al final del día uno se sienta contento”.

Edwin destaca el trabajo en equipo y la diversidad cultural de las personas que trabajan con él.

“Lo más valioso por lo que he visto hasta ahora es la posibilidad de crecer que ofrece a sus empleados la USTA, aquí podemos encontrar muchas opciones para construir una carrera y lo más importante, en un ambiente de diversidad que refleja lo que es la ciudad de Nueva York”.

Feria de trabajo

La USTA junto a varias compañías proveedoras organizan anualmente la feria de trabajo para reclutar a personas en posiciones que van de tres semanas hasta seis meses, dependiendo del rol que vayan a desempeñar.

El US Open ofrece infinidad de opciones de trabajos temporales para los neoyorquinos. USTA

Muchas de las posiciones requieren tener buena condición física y conocimientos básicos de tenis como el caso de los pasabolas, asistentes de canchas, supervisores de gimnasio, acomodadores en los estadios, y otros donde se necesitan algunas destrezas como los que laboran en el área de cocina y con habilidades. administrativas como los vendedores de boletos, atención al público y otros más especializados como los operadores de tecnología informática y de centros de comando.

Este año la feria de trabajo será los días miércoles 26 y jueves 27 de junio, a partir de las 3 de la tarde hasta las 7 de la noche, ambos días.

Los interesados deben acercarse al National Tennis Center Billie Jean King, localizado en el Flushing Meadow – Corona Park.

Los promotores recomiendan a los solicitantes, traer su hoja de vida y venir preparados para empezar a trabajar el mismo día, inclusive.

Para aplicar Online pueden visitar la página: careers.usopen.org/

Todos los trabajadores de temporada reciben una asignación de 35 dólares diarios para alimentación. USTA



El dato

El US Open también conocido como el Abierto de Estados Unidos tendrá lugar este año entre el lunes 19 de agosto y el domingo 8 de septiembre, que incluye la Fan Week y los partidos de clasificación. El torneo específicamente se disputa a partir del lunes 26 de agosto hasta el domingo 8 de septiembre.

Todo sobre el US Open