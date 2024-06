Arkansas restablece la regla para eliminar la opción “X” para definir género en licencias e identificaciones

La Corte Suprema de Arkansas restableció este lunes 24 de junio una regla de la agencia que prohíbe a los residentes usar la opción “X” para definir el sexo, en lugar de poner la opción de hombre o mujer en las licencias de conducir o tarjetas de identificación que son emitidas por el estado.

Los jueces suspendieron un fallo del Tribunal de Circuito del Condado de Pulaskique que había bloqueado la nueva regla del Departamento de Finanzas (DFA). El tribunal no dio más detalles sobre los motivos para suspender la decisión, pero la nueva política de emergencia de la DFA estará vigente hasta el 14 de julio de 2024.

“Aplaudo la decisión de la Corte Suprema”

El Departamento de Finanzas y Administración de Arkansas dijo en marzo que estaba rescindiendo una práctica implementada en 2010, que según los funcionarios, entraba en conflicto con la ley estatal y no había pasado por la aprobación legislativa adecuada. Un panel legislativo aprobó una regla de emergencia para implementar la nueva política, informó The Associated Press.

“Aplaudo la decisión de la Corte Suprema de Arkansas de suspender la orden ilegal del tribunal de circuito y permitir que el Departamento de Finanzas y Administración ajuste sus reglas de identificación a la ley estatal”, dijo el Fiscal General Tim Griffin en un comunicado.

El cambio de regla convirtió a Arkansas en el último de los estados republicanos en tomar medidas para definir legalmente el sexo como binario, lo que, según los críticos, esencialmente borra las existencias de las personas transgénero y no binarias, y crea incertidumbre para las personas intersexuales

Las personas intersexuales son aquellas que nacen con rasgos físicos que no se ajustan a las definiciones típicas de masculino o femenino.

La Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU) había demandado al estado en nombre de varios residentes transgénero, no binarios e intersexuales desafiando la norma de emergencia. Un juez estatal que bloqueó la norma a principios de este mes, dijo que si se implementara, causaría un daño irreparable a los residentes, señaló AP.

“Elegir marcador de género inexacto”

“La única emergencia real aquí es la creada por el propio estado, imponiendo esta regla a los habitantes de Arkansas transgénero, intersexuales y no binarios”, dijo en un comunicado Holly Dickson, directora ejecutiva de la ACLU de Arkansas.

“Al eliminar la opción del marcador ‘X’, el estado obliga a quienes no encajan perfectamente en el binario de género a elegir un marcador de género inexacto, lo que genera posible confusión, angustia, discriminación, daño físico y falta de identificación adecuada”, agregó.

Los funcionarios dejaron en claro que todas las licencias e identificaciones que se hayan emitido anteriormente con la designación “X” seguirán siendo válidas hasta sus fechas de vencimiento existentes.

Cientos de identificaciones marcadas con “X”

En un conteó presentado en el estado, al momento existen 2,6 millones de licencias de conducir activas, de las cuales 342 tienen la designación “X”. Además, hay alrededor de 503,000 identificaciones, de las cuales 174 tienen la designación “X”, explicó AP.

“Para aprobar una norma de emergencia, una agencia debe explicar por qué existe un peligro inminente que le obliga a actuar sin avisar al público ni darle la oportunidad de hacer comentarios“, dijo a THV 11, John C. Williams, director jurídico de la ACLU de Arkansas.

Y continuó: “Lo haremos continuar defendiendo la orden del tribunal de circuito a medida que avanza la apelación del estado”.

DFA dice que pueden enviar comentarios

La demanda de ACLU de Arkansas, argumenta que el cambio de política se realizó sin “ninguna justificación o cumplimiento documentado” y que se debe realizar un aviso público y un período de comentarios de 30 días, anexó THV 11.

Los funcionarios del Departamento de Finanzas y Administración (DFA) celebraron una audiencia de comentarios públicos el 7 de junio y los ciudadanos podrían enviar comentarios por escrito sobre el cambio de regla hasta el 27 de junio.

