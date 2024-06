FBI ofrece recompensa de $10,000 por información sobre los incendios en Nuevo Mexico

El lunes 17 de junio se desató un incendio que no lograron controlar, por lo que tuvieron que evacuar a más de 5,000 personas de la ciudad de Ruidoso, en Nuevo Mexico. Después de afectar más de 20,000 acres, la investigación aún continúa. Las autoridades federales ofrecen una recompensa para obtener información acerca de los responsables de provocar el incendio forestal.

El FBI emitió un aviso en donde está ofreciendo una recompensa de $10,000 dólares por información relacionada con los incendios de South Fork y Salt en el sur de Nuevo México, que obligaron a miles de personas a dejar sus hogares y pertenencias.

“Manos humanas responsables”

En un comunicado de la agencia sugirió claramente que las manos humanas eran las culpables del incendio que arrasó con 20,000 acres y miles de infraestructuras. La información podría llevar al arresto y condena de “la persona o personas responsables de iniciar los incendios”.

El incendio de South Fork, que alcanzó 26 millas cuadradas (67 kilómetros cuadrados), estaba contenido en un 26% el sábado. El Salt Fire, de 31 kilómetros cuadrados (12 millas cuadradas), estaba contenido en un 7% hasta el sábado por la mañana, según el Centro Nacional Interagencial de Bomberos. No se esperaba una contención total hasta el 15 de julio, informó la agencia The Associated Press.

Las lluvias recientes y el clima más fresco ayudaron a más de 1,000 bomberos a trabajar para contener los incendios, ya que aprovecharon las temperaturas de 70 grados Fahrenheit.

Los bomberos utilizaron excavadoras para cavar líneas de protección. Los equipos de mano utilizaron palas en terrenos más accidentados para combatir los incendios cerca del pueblo montañoso de Ruidoso.

Órdenes de evacuación para tres condados

La gobernadora Michelle Lujan Grisham declaró el estado de emergencia, ya que los incendios duales de South Fork y Salt se han extendido en 20,000 acres con un 0% de contención hasta el martes 18 de junio por la tarde.

Las órdenes de evacuación fueron para tres condados del estado: Mescalero, Otero y Lincoln, dijo Grisham durante una conferencia de prensa.

La gobernadora Grisham especificó que trabajaron 17 agencias federales y estatales, así como 800 personas en el terreno para ayudar a las familias en medio de las evacuaciones. También, 13 equipos de expertos en incendios forestales lucharon contra las llamas junto con otros equipos de bomberos.

Si tiene alguna información sobre este caso, comuníquese con la línea gratuita de información del FBI al 1-800-CALL-FBI (1-800-225-5324). También puede comunicarse con su oficina local del FBI, la embajada o el consulado estadounidense más cercano, o puede enviar un aviso en línea en tips.fbi.gov.

