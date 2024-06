Harris critica a Trump por decir que sus acusaciones atraen a los votantes negros

La vicepresidenta Kamala Harris criticó duramente al expresidente Donald Trump por sus comentarios sobre sus recientes acusaciones y condenas lo hacen más atractivo para los votantes negros.

“Me acusaron por nada, por algo que no es nada”, dijo Trump a principios de año, según The Hill. “Y mucha gente dijo que por eso les agrado a los negros, porque han sido tan heridos y discriminados, y en realidad me veían como si estuvieran siendo discriminados”.

Asimismo, el exmandatario ha dicho que si fuera racista, sus “amigos negros” no estarían con él y se lo advertirían.

“Tengo tantos amigos negros que si fuera racista, ellos no serían amigos; ellos lo sabrían mejor que nadie y rápido”, dijo Trump. “No estarían conmigo ni dos minutos si pensaran que soy racista, ¡y no lo soy!”.

En una entrevista con Mika Brzezinski de MSNBC en “Morning Joe”, la vicepresidenta Harris aseveró que todos esos comentarios de Trump fueron “insultantes”.

“Es insultante por varias razones, incluida la de haber reducido toda la población de personas a una suma total de lo que, en su opinión, son”, dijo Harris, según una transcripción de la entrevista de The Hill. “Y está equivocado. Y está equivocado”.

La vicepresidenta rechazó los comentarios de Trump en medio de los esfuerzos de la campaña de reelección de Biden por movilizar a los votantes afroamericanos. Si las elecciones se realizaran hoy, alrededor de un 20% de los hombres negros votarían por el presunto candidato republicano, según una encuesta reciente del Pew Research Center.

En un comunicado el pasado mes de mayo, el equipo de Biden y de Harris informó del comienzo de la campaña ‘Black Voters for Biden-Harris’, que durará todo el verano y tendrá “una inversión de ocho cifras” a nivel nacional en todos los estados clave para llegar “a la columna vertebral de la coalición Biden-Harris: los votantes negros”.

