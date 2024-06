Alexis Vega reconoce que su rebeldía marcó el fin de su etapa en Chivas de Guadalajara

El delantero mexicano y actual miembro de la selección mexicana en la Copa América 2024, Alexis Vega, reconoció que su etapa dentro de las Chivas Rayadas de Guadalajara estuvo marcada de una serie de polémicas con respecto a la indisciplina que terminaron afectando su rendimiento deportivo y especialmente su situación dentro del club; esto originó su salida de la organización para ser enviado a los Diablos Rojos del Toluca, donde reconoció que él era el del problema y trabajó para dejar esa etapa a un lado.

Estas declaraciones las realizó el atacante durante una entrevista ofrecida para TV Azteca antes del encuentro contra la selección de Venezuela por la jornada 2 de la Fase de Grupos del torneo continental; en sus palabras aseguró que todos los problemas fuera de la cancha fueron los que causaron la decisión de sacarlo del Rebaño Sagrado por parte de la directiva.

“Yo creo que llegué a Toluca y me enfoqué muchísimo en lo que habíamos hablado. Yo creo que en Guadalajara tuve un tiempo de rebeldía, en el cual no trabaja para mi y después, me pasó factura”, expresó.

Para finalizar el artillero azteca también habló sobre los comentarios y etiquetas que se hicieron sobre su persona y que se han viralizado a través de las redes sociales por la misma indisciplina; a pesar de esto reconoció que dichos ataques no le afectan y eso no disminuye sus habilidades al momento de estar dentro del campo de juego.

“Esas etiquetas yo me las gané yo me aventé mis cag… esa es la realidad, pero el profe (Jaime Lozano) sabe y yo sé la calidad de persona que soy el gran jugador que soy y después me toca demostrar en la cancha”, resaltó Alexis Vega.

“A veces veo los comentarios, veo los memes me cag… de risa, pero yo soy así, siempre me he visto así con todos mis compañeros todo lo tomo con una buena sonrisa y después trato de responder en el terreno de juego”, concluyó el futbolista mexicano.

A pesar de todas estas situaciones la actualidad de Alexis Vega se encuentra bastante bien luego del protagonismo que registró durante el torneo Clausura 2024 de la Liga MX con los Diablos Rojos del Toluca y esto le permitió poder ser convocado por Jaime Lozano para formar parte de la selección mexicana en la Copa América 2024 de Estados Unidos.

Sigue leyendo:

–DT de Perú alerta que Canadá juega en el límite entre “la fuerza y la violencia” en Copa América

–Dos asistencias de un James Rodríguez estelar regalan victoria a Colombia sobre Paraguay

–“La pelota no rueda de mejor manera”: Gareca también se queja de las canchas de la Copa América