Alquiló una habitación barata en Nueva York y luego descubrió que había un cementerio al lado

Micaela Scapino reveló en su cuenta de X (anteriormente Twitter) la inesperada sorpresa que encontró al llegar a su Airbnb en Nueva York.

“Me pregunto por qué mi Airbnb en Nueva York me salió tan barato si solo tengo esta vista desde la habitación”, escribió Micaela.

En su post, compartió una foto que muestra la vista desde su habitación, que da directamente a un inmenso cementerio.

Su publicación rápidamente se volvió viral, superando las 145,000 mil visualizaciones, con más de 161 repost y unos 76 comentarios, para el momento de la publicación de esta nota.

me pregunto por que mi airbnb en nueva york me salio tan barato si solo tengo esta vista desde la habitacion pic.twitter.com/LluX165j5I — mica (@micascapino_) June 24, 2024

Los internautas no tardaron en expresar su preocupación por la situación y preguntarle si había logrado dormir sabiendo que había un cementerio al lado de la habitación de la chica.

En respuesta a los comentarios, Micaela aclaró, también con un tono de tranquilidad:

“Llegué a las 9:00 de la mañana y para las 5:00 de la tarde ya había metido 22,000 pasos, y ahora después de merendar vuelvo a salir porque me falta recorrer Times Square y la 5.ª avenida. Yo hoy voy a dormir como un oso, no hay espíritu que me lo impida”.

llegue a las 9am y para las 5 de la tarde ya habia metido 22mil pasos, y ahora despues de merendar vuelvo a salir porque me falto recorrer timesquare y la 5ta avenida. yo hoy voy a dormir como un oso no hay espiritu que me lo impida — mica (@micascapino_) June 24, 2024

Una seguidora, en citas recogidas por Todo Noticias, intentó animarla: “Bueno, viene con mucha paz”, a lo que Micaela respondió: “Mientras los vecinos no molesten no le doy pelota (importancia). El resto del departamento es divino, me dejaron hasta galletitas y cápsulas de café. Con lo que voy a dormir hoy, si me posee el diablo a las 3:00 de la madrugada, no me entero”.

Otros usuarios también comentaron sobre los aspectos positivos del lugar.

Un seguidor destacó: “No está tan mal. 1) El silencio, 2) entra mucha luz (natural y espiritual), 3) están todas mirando para el otro lado”. Otra persona añadió: “¡Mi viejo siempre me decía que a los vivos hay que tenerles miedo!”.

Pero Micaela compartió otra foto del cementerio, pero de noche.

“No se ve nada”, le aseguró un internauta curioso.

no se ve nada che se ve que los vecinos no pagan la luz pic.twitter.com/ahQGiYA1nc — mica (@micascapino_) June 25, 2024

Y finalmente compartió otra fotografía, pero al amanecer:

actualizacion con sunset amiga ✨💖 pic.twitter.com/9NpbogLPfK — mica (@micascapino_) June 24, 2024

