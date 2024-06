Cristo Fernández, Dani Rojas en Ted Lasso, habló sobre México y mandó buenos deseos a Santi Giménez

Uno de los fenómenos más grandes de los últimos tiempos en la plataforma de Apple TV+ ha sido la serie Ted Lasso, que sigue al experimentado actor Jason Sudeikis en su faceta como director técnico del AFC Richmond, pero gran parte del éxito del proyecto se debe a una cara hispana con el actor Cristo Fernández, que da vida al jugador Dani Rojas en el AFC Richmond.

Fernández, que se ha ganado los corazones de los seguidores de la serie por su carisma y ocurrencia, fue parte del producto exclusivo de El Diario y La Opinión “Nuestra Copa”, donde aprovechó para hablar sobre la selección de México en la Copa América, su próximo partido ante Venezuela y también sobre la labor del goleador del Feyenoord en Holanda, Santi Giménez.

Al ser cuestionado por el Tri, el exfutbolista que hizo vida en Puerto Rico y México, quiso mandarle un mensaje motivador a su selección y en especial a Santi Giménez quien no pasa un buen momento de cara al gol con 11 partidos seguidos sin anotaciones.

“Santi es un crack, al igual que los demás y para mañana toca mandarle buenas vibras. Antes de que salga a la cancha y sienta la presión, tanto él como el resto de los jugadores que no se les olvide que es un sueño llevar la camiseta de la selección nacional independientemente de las presiones que hay. Así que a darle todas las buenas energías porque mañana ganamos”, dijo Fernández.

Parte del elenco de Ted Lasso, incluyendo a Cristo Fernández. FOTO: Richard Shotwell/Invision/AP Crédito: Richard Shotwell/Invision

Posteriormente se dedicó a comparar su personaje Dani Rojas con lo que deben mostrar los jugadores de México y con el peso que cae sobre los hombros de Giménez, pero siempre destacando que lo más importante para un futbolista es representar a su país.

“Dani Rojas tiene muchas virtudes y una de ellas es la pasión por hacer las cosas. Sea lo que sea a lo que te dediques siempre va a haber estrés porque es parte del trabajo. Ahora cae mucho peso sobre Santi y el resto de los jugadores, pero es bonito recordar que es un sueño poder estar en la selección, es un sueño poder dedicarte a jugar al fútbol”, añadió el autor de la frase popularizada en la serie “Football is Life”.

Adicionalmente, Cristo Fernández aprovechó para dar su opinión sobre el próximo duelo de México frente a Venezuela y aunque dijo que el partido serviría a los norteamericanos para recuperar confianza, destacó el juego que está haciendo La Vinotinto a la que catalogó de sorpresiva.

“El partido contra la Selección de Venezuela va a ser una nueva oportunidad para que la selección pueda recuperar la confianza para derrotar a un rival que no va a ser nada fácil porque Venezuela está jugando muy bien. Es uno de los equipos que puede dar una sorpresa en esta Copa América”, explicó el actor de 33 años.

La historia de Ted Lasso cerró con su tercera temporada pero Cristo Fernández desea que hayan más historias del AFC Richmond. FOTO: Richard Shotwell/Invision/AP. Crédito: Richard Shotwell | AP

Aunque Ted Lasso aparentemente culminó con su tercera temporada, es imposible descartar que en algún momento regrese debido al éxito de la historia, que en principio contaba la historia de un entrenador americano que asume el banquillo de un equipo inglés y que prueba que a través de mensajes positivos y buena vibra se pueden cumplir todos los objetivos, y antes de despedirse fue inevitable una pregunta relacionada con el futuro de la serie.

“Si a mi me preguntan yo soy el primero en decir que sí (sobre el regreso de la serie). Y no una, sino muchas temporadas más. Cada personaje puede desarrollar una historia, cada personaje es único y en este caso me llena mucho de orgullo y agradecimiento con los creadores que Dani ha causado mucha sensación y que mucha gente quiera ver más Dani. No depende de mi, yo sí quiero (…) yo soy el primero en apoyar la idea, me encantaría”, comentó antes de despedirse, aclarando también que se encuentra emprendiendo su propia productora audiovisual porque no quiere depender siempre de Ted Lasso.

