Hillary Clinton: debatir con Donald Trump es “una pérdida de tiempo”

La exsecretaria de Estado y excandidata presidencial demócrata, Hillary Clinton, aseguró que es “pérdida de tiempo” intentar refutar los argumentos de Donald Trump en un debate, a tan solo dos días del debate presidencial entre el republicano y el presidente Joe Biden.

“Es una pérdida de tiempo intentar refutar los argumentos de Trump como en un debate normal. Es casi imposible identificar cuáles son sus argumentos. Comienza con tonterías y luego divaga con nimiedades. Esto no ha hecho más que empeorar en los años transcurridos desde que debatimos”, escribió Clinton en un artículo de opinión para The New York Times publicado este martes.

Clinton recordó que es la única persona que ha debatido tanto con Biden con Trump. Con el primero fue durante las primarias del Partido Demócrata en 2008 y contra el republicano hasta en tres ocasiones durante las presidenciales de 2016. Por lo tanto, dijo, sabe “la insoportable presión de subir a ese escenario”.

En cuanto a sus debates contra Trump, señaló que él no paró de interrumpirla, en ocasiones con mentiras e insultos.

“No me sorprendió que después de una reunión reciente, varios jefes ejecutivos dijeran que el señor Trump, como lo describió un periodista, ‘no podía mantener un pensamiento claro’ y estaba ‘por todo el mapa’”, continuó Clinton. “Sin embargo, las expectativas sobre él son tan bajas que si no se prende fuego literalmente el jueves por la noche, algunos dirán que fue francamente presidencial”.

“Criminal convicto”

A juicio de la exsecretaria de Estado, Trump “puede despotricar y delirar” para así evitar dar sus “posiciones impopulares” sobre temas como “las restricciones al aborto, las exenciones fiscales a los multimillonarios y la venta de nuestro planeta a las grandes compañías petroleras a cambio de donaciones de campaña”.

No obstante, la también exprimera dama de Estados Unidos dijo que las estrategias de Trump “fracasarán” contra Biden si el presidente “es tan directo y contundente como lo fue” durante su discurso sobre el Estado de la Unión.

Aconsejó a los lectores que prestaran atención a tres cosas en el debate: escuchar cómo cada candidato habla de las personas, “centrarse en los fundamentos” y pensar en la elección entre “caos y competencia”.

Clinton, usando el mismo lenguaje de la campaña de Biden sobre Trump, dijo que las elecciones son entre un “criminal convicto que busca venganza y un presidente que ofrece resultados para el pueblo estadounidense”.

Resaltó que Biden “tiene los hechos y la verdad de su lado”.

La respuesta de Trump

La campaña del expresidente Trump respondió a los comentarios de Clinton. Steven Cheung, director de comunicaciones de la campaña del republicano, dijo a The Hill que la excandidata presidencial demócrata “es una mal perdedora que todavía está obsesionada con su devastadora pérdida en 2016”.

“En lugar de sentirse avergonzada y avergonzada y aceptar su derrota, ahora ha permitido que el síndrome de trastorno de Trump le pudra el cerebro mientras idea formas de seguir siendo relevante cuando el mundo la ha pasado de largo”, dijo Cheung al medio. “Joe Biden debería mirar por encima del hombro porque si no tiene cuidado, podría atrapar a Hillary”.

