Jorge Fossati apuesta por la clasificación de Perú en la Copa América: “Seguimos con posibilidades”

Jorge Fossati, seleccionador de Perú, aseguró este martes, tras caer derrotado ante Canadá por 0-1 en Kansas City que la Blanquirroja sigue con posibilidades de clasificar para los cuartos de final de la Copa América.

“Pase lo que pase hoy en el partido entre Argentina y Chile, nosotros seguimos con posibilidades de clasificar y eso es lo que vamos a buscar frente a Argentina, sin ninguna duda”, afirmó en rueda de prensa Fossati.

A la espera del resultado del partido entre Argentina y Chile que cierra la segunda jornada del Grupo A, la Albiceleste y Canadá lideran con tres puntos, mientras que peruanos y chilenos yacen en el fondo con uno.

En su análisis del partido, el seleccionador de Perú lamentó la expulsión en el minuto 59 de su central Miguel Araujo, que en su opinión marcó un antes y un después.

“Me parece que Perú dominó el partido. Pecamos por no convertir, eso pasó en 60 minutos”, evaluó Fossati.

Canadá, con superioridad numérica, anotó el único gol del partido a través de Jonathan David en el minuto 74.

“El resultado me pega fuerte, no porque pensara que íbamos a encontrar un rival fácil, me pega fuerte por la muy buena actuación que tuvo Perú y esa desgraciada expulsión”, manifestó.

Para Fossati, Perú le creó “más problemas a Canadá que la propia Argentina” en la jornada inaugural, cuando la Albiceleste se impuso por 2-0.

“Creo que supimos atacar por dónde más les dolía”, afirmó.

Fossati matizó el decepcionante momento al afirmar que “con actuaciones así el futuro siempre es venturoso”.

André Carrillo: “Duele perder así”

Las oportunidades de gol perdidas ante un debutante en la Copa América, la condena a jugar con diez más de media hora por la expulsión de Miguel Araujo y la obligación de buscar la clasificación ante Argentina resumen las decepciones acumuladas este martes por delantero André Carrillo.

“Duele perder así”, dijo a periodistas tras el partido de la segunda jornada de la fase de grupos de la Copa América perdido ante Canadá por 0-1 en el estadio Children’s Mercy Park de Kansas City.

“A esta altura del torneo se complican las cosas con un resultado como este. Sin embargo, mantenemos la esperanza hasta el final. Hay que mirar hacia adelante”, manifestó el jugador de 33 años, quien ha vuelta a sumarse a la Blanquirroja por decisión del seleccionador Jorge Fossati.

Carrillo evitó criticar la elevada temperatura con la que se jugó el partido del Grupo A por considerar que afectó a los dos equipos, aunque en lo personal manifestó que está acostumbrado a esta exigencia por jugar en el Al-Qadisiyah saudí.

