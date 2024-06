Madonna lidera la lista de las giras más exitosas en la primera mitad del año

Madonna ha certificado una vez más su estatus de leyenda de la música al convertirse en la artista con la gira más exitosa del primer semestre del 2024. De acuerdo con el sitio especializado Pollstar, la intérprete de “Vogue” obtuvo cerca de $179 millones de dólares con su “Celebration Tour”, “dejando en el camino” a grandes artistas latinos como Bad Bunny y Luis Miguel.

Según lo revelado por el mismo portal, la también directora de cine vendió más de 850 mil entradas en solo 34 de las 65 fechas programadas para su tour, el cual finalizó el pasado 4 de mayo en la ciudad de Río de Janeiro, Brasil.

Gracias a estas impresionantes cifras, la estadounidense “mandó” al segundo lugar a Bad Bunny con su gira “Most Wanted Tour”, la cual llegó a su fin durante los primeros días de junio en la ciudad de San Juan, Puerto Rico.

Bad Bunny finalizó hace semanas su gira “Most Wanted Tour”. Crédito: Mezcalent

Iniciado en febrero de este año, la gira del “Conejo Malo” logró amasar poco más de 174 millones de dólares.

Madonna vence a Luis Miguel

Recién finalizado su etapa por los Estados Unidos, Luis Miguel logró “amasar” poco más de 164 millones de dólares con su exitoso regreso a los escenarios. Sin embargo, se prevé que el también actor logre aumentar esta cantidad debido a las fechas que tiene programadas en España y México durante el resto del año.

Por lo anterior, el intérprete de “México En La Piel” podría superar tanto al puertorriqueño como a la intérprete de “Like a Virgin”.

Dentro del mismo informe de Pollstar también destaca la presencia de la colombiana Karol G, quien se encuentra llevando a cabo su gira “Mañana Será Bonito Tour 2024” en territorio europeo.

A pesar de que no fueron revelados las cifras obtenidas por la intérprete de “Tusa”, se prevé que la también actriz se convierta en una de las artistas más taquilleras cuando finalice su gira en julio próximo.

Karol G se encuentra en su actual gira “Mañana Será Bonito”. Crédito: Mezcalent

En el mismo listado, y de forma sorprendente, se omitió la presencia de la superestrella Taylor Swift con su actual gira “The Eras Tour”. De acuerdo con el mismo portal, la intérprete de “Shake It Off!” no se encuentra en este sitio debido a la falta de información de parte de los organizadores hacia Pollstar.

En el mismo informe de Pollstar también se refleja un aumento del 16.7% en el primer semestre del año respecto al 2023. Lo anterior, de acuerdo con el sitio, hace énfasis en el aumento de la demanda de los espectadores a los niveles previos al inicio de la pandemia de Covid-19 en 2020.

Continúa leyendo

Demandan a Madonna por mostrar “material sexual sin advertencia” en sus shows

Madonna habría rechazado a Belinda durante sus shows en México

Bad Bunny se convierte en el primer hombre en solitario en aparecer en la portada de Vogue Italia