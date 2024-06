5 deudas que no desaparecen si una persona fallece

Al fallecer, algunas deudas no se extinguen automáticamente y pueden afectar el patrimonio que se deja a los herederos.

A continuación, te compartimos cinco tipos de deudas que persisten tras la muerte:

1. Deuda tributaria

La deuda de impuestos no desaparece cuando alguien fallece, y el dinero y bienes que la persona dejó –su patrimonio– deben usarse para pagar cualquier cantidad adeudada al IRS.

La persona encargada de manejar el patrimonio, conocida como albacea, debe presentar una declaración de impuestos para el año en que la persona falleció, incluyendo ingresos de inversiones, cuentas de jubilación y pagos del Seguro Social.

Sin embargo, si no hay suficiente dinero en el patrimonio para pagar la deuda de impuestos, el IRS no puede cobrarles a los herederos y cancela la deuda.

2. Deuda médica

La deuda médica no desaparece cuando alguien fallece, a menos que sea una cantidad muy pequeña y el acreedor decida que no vale la pena reclamarla del dinero y bienes que dejó la persona fallecida.

En la mayoría de los casos, las deudas médicas se reclaman del patrimonio del fallecido.

Si no hay suficiente dinero para pagar las facturas médicas pendientes y nadie es responsable personalmente de la deuda, esta se cancela.

3. Deuda de tarjeta de crédito

Las compañías de tarjetas de crédito reclaman saldos impagos u otras deudas del patrimonio del fallecido.

La deuda de tarjeta de crédito es no asegurada, lo que significa que no hay bienes que puedan ser embargados si la deuda no se paga.

Si el fallecido tenía una tarjeta de crédito conjunta, el copropietario es responsable del saldo y la deuda, incluso si la tarjeta se cerró antes del fallecimiento.

Los usuarios autorizados que no sean copropietarios conjuntos no son responsables de la deuda en la tarjeta.

Sin embargo, la compañía cobra la deuda del patrimonio si el fallecido fue el único propietario de la tarjeta. Si no hay fondos suficientes en el patrimonio para cubrir la deuda, esta se cancela.

4. Préstamos de pequeñas empresas

Si la persona que falleció era el único dueño de su negocio, dependiendo de cómo esté organizada la empresa, su patrimonio podría usarse para pagar los préstamos que tomó para el negocio.

Si otra persona fue copropietaria de la empresa, esta también puede ser responsable del préstamo.

Los préstamos de la Administración de Pequeñas Empresas (SBA, por sus siglas en inglés) pueden ser perdonados mediante la presentación de la documentación adecuada por la persona autorizada para liquidar el patrimonio.

5. Hipoteca

Cuando alguien fallece, la hipoteca de la casa debe ser pagada con el dinero y bienes que la persona dejó o por cualquier persona que haya firmado la hipoteca junto con ellos.

Si no hay suficiente dinero en el patrimonio para pagar toda la hipoteca, la persona encargada de manejar el patrimonio –el albacea– podría tener que vender la casa y usar el dinero de la venta para pagar la hipoteca.

Cuando la hipoteca pasa a los herederos, el prestamista puede solicitar que la hipoteca se pague de inmediato.

Si los herederos quieren hacerse cargo de la hipoteca, el prestamista puede requerirles demostrar que pueden pagar la deuda.

Alternativamente, se pudo contratar una póliza de seguro de protección hipotecaria para asegurar que la hipoteca se pague después de un fallecimiento.

Sigue leyendo:

– Tarjetas de débito con $2,000 de Seguridad Social: ¿quiénes pueden aplicar?

– Estadounidenses pagaron $50,000 millones de dólares en deuda de tarjeta de crédito durante el primer trimestre de 2024

– Los estados de EE.UU. con mayor tasa de morosidad: ¿Dónde se retrasan más los deudores?