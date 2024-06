Agenda de eventos: qué hacer en Nueva York del 27 de junio al 3 de julio

Roberto Carlos en el Radio City

El legendario cantautor brasileño Roberto Carlos está de vuelta en la ciudad este jueves 27 de junio para llenar con su música el escenario del Radio City Music Hall. El artista de 82 años retorna con una gira para festejar sus más de 50 años de carrera, durante los cuales ha conquistado al público con sus baladas y clásicos musicales, como Un Millón de Amigos, Cama y Mesa, Amada Amante y El gato que está, entre muchas otras. A las 8:00 pm. Entradas: www.ticketmaster.com.

Foto: Cortesía

Un viaje desde NYC a Buenos Aires

PITCHBLACK Immersive Experiences, en asociación con Radio Drama Network, trae de regreso a NYC su producción mejorada de Odd Man Out. El espectáculo de teatro llevará a los espectadores a un emocionante “viaje” de Nueva York a Buenos Aires en una experiencia sensorial de 360 grados. Siguiendo dos producciones anteriores muy aclamadas, esta nueva versión comenzará desde el momento en que los “pasajeros” entren al edificio hasta el momento en que lleguen a la capital argentina. En el Shiner Theatre del Sheen Center for Thought & Culture, a partir de este viernes 28 de junio, para una presentación limitada que se extenderá hasta el domingo 21 de julio, con una noche de apertura oficial el martes 2 de julio. Para boletos e información, visite: OddManOutNYC.com.

Foto: Cortesía

Última semana del show Tango & Candombe

El teatro Thalia Spanish Theatre (41-17 Greenpoint Avenue, Sunnyside) anunció los últimos cuatro shows del espectáculo Tango & Candombe. Descubra las raíces africanas del tango en música, canto y baile, en este espectáculo bajo la dirección musical Emiliano Messiez y Federico Díaz, producción y dirección de Ángel Gil Orrios, con los bailarines Guillermina Quiroga, Mariano Logiudice, Analia Carreño, Luis Ramirez, Milteri Tucker y Billy T “El Negrolo”. La música estará a cargo de la cancionista Julieta Rada, el cantor Ache Rey y los músicos Emiliano Messiez, en el piano, Leandro Ragusa en el bandoneón, Federico Díaz en la guitarra, Sergio Reyes en el violín, Carlos Pino en el contrabajo y Arturo Prendez, Ariel “Chino” Benatar y Fabricio Teodoro, en los tambores. Hasta el domingo 30 de junio, viernes 8pm, sábado 3pm y 8pm, domingo 4pm. Boletos:www.thaliatheatre.org o (718) 729-3880.

Foto: Cortesía

La disco silenciosa del Lincoln Center

Este viernes 28 de junio a las 10:00 pm, disfrute de la popular disco silenciosa al aire libre del Lincoln Center con DJ CherishTheLuv (foto), la primera mujer en ser DJ en Broadway, quien trae de vuelta la energía disco de la obra nominada al Tony de David Byrne, Here Lies Love, a la pista de baile de Summer for the City. No querrás perderte cómo Dj CherishTheLuv electrificará el ambiente bajo las estrellas en Josie Robertson Plaza para una noche inolvidable de música y baile.Información:https://www.lincolncenter.org.

Foto: Roshi Littlelight Sariaslan

Entradas gratis para el Jardín Botánico

Para celebrar el inicio del verano y el fin del año escolar, este sábado 29 y domingo 30 de junio, el Jardín Botánico de Nueva York (NYBG) ofrecerá entrada gratuita a la exposición Wonderland: Curious Nature para niños menores de 12 años que lleguen vestidos con disfraces inspirados en Wonderland durante el Mad for Summer Family Weekend. La exposición, inspirada en los queridos clásicos “Alicia en el País de las Maravillas” y “A Través del Espejo y lo que Alicia Encontró Allí”, presenta un espectáculo floral, instalaciones artísticas, actividades para toda la familia y abundantes oportunidades para tomar fotos. De 1:00 a 4:00 pm. 2900 Southern Boulevard, Bronx. Más información: https://www.nybg.org.

Foto: NYBG

El Whitney Museum llega a El Bronx

El Whitney Museum of American Art se trasladará a El Bronx este sábado 29 de junio, de 11 am a 2 pm, para un proyecto especial en el Jardín Botánico de Nueva York (2900 Southern Blvd). El NYBG es la siguiente parada de “Whitney On The Rails”, la asociación del Museo con la MTA para llevar arte, creación artística y la emblemática Whitney Biennial directamente a los neoyorquinos a través de actividades para todas las edades en estaciones de metro y en instituciones culturales de fácil acceso en transporte público. Artistas de todas las edades son bienvenidos a unirse para crear paisajes en acuarela e ilustraciones botánicas. Para más información:https://whitney.org.

Foto: Whitney Museum

Pride in Central Park

La fiesta “Dreamland Presents: Pride in Central Park” está de vuelta para otro año de baile y buena música, en una presentación muy especial de Jake Resnicow. Sus eventos celebrando el arte y la música queer han tomado lugar en Miami, Las Vegas, Los Ángeles y otros lugares, incluyendo SummerStage la temporada pasada con un espectáculo agotado que contó con la participación de Purple Disco Machine y Paris Hilton. Sé parte de una celebración inolvidable del orgullo gay en el corazón de Nueva York. En el Rumsey Playfield, este domingo 30 de junio de 3:00 a 10:00 pm. Más información: https://cityparksfoundation.org.

Color Factory y WICKED se unen

Color Factory, la experiencia artística interactiva que invita a los visitantes a disfrutar la alegría del color, está ofreciendo una colaboración exclusiva con el show de Broadway “Wicked”. Los neoyorquinos están invitados a desafiar la gravedad y celebrar una transformación temporal de la emblemática sala de confeti. Abierto al público hasta el 9 de septiembre, los invitados pueden esperar que los dos colores se unan entre los neones iluminados y el confeti volador de Color Factory. Además, habrá una variedad de golosinas, marcos digitales personalizados y un nuevo fotomatón de Wicked disponibles para los visitantes mientras exploran la experiencia. En la 251 Spring Street. Información: https://www.colorfactory.co/new-york-city.

Foto: Cortesía Color Factory

Sushidelic, una experiencia japonesa original

Suschidelic, una experiencia inmersiva de cocina japonesa, está celebrando su primer aniversario. El divertido lugar se diferencia por su experiencia ecléctica e inmersiva de Kawaii. Cada platillo y cóctel tiene presentaciones únicas. Una de las favoritas del menú son las salsas para mojar coloridas, presentadas en una paleta de pintor con perfiles de sabores como Uzu (amarillo), Spicy Mayo (rosa), Wasabi (verde oscuro), Ponzu Mayo (verde claro), Zanahoria-Jengibre (naranja), Sésamo (negro), con jengibre rosado. Los platos destacados a la carta incluyen el Spicy Tuna Crispy Rice, atún picante adornado con pimientos Fresno y ajo frito; Toru Taku Roll, atún medio graso con daikon encurtido y cebollino; Nigiri de salmón, Hamachi, Ebi, atún de aleta amarilla, vieira, Uni; y Sashimi de salmón de las Islas Faroe, atún de aleta azul, Uni. Está ubicado en el 177 Lafayette Street. Más información://www.sushidelic.net.