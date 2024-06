Las empresas más queridas en las que todos quieren trabajar

Certified Most Loved Workplaces certifica empresas donde las personas realmente quieren trabajar. Los empleados de Certified Most Loved Workplaces tienen entre 2 y 4 veces más probabilidades de superar su desempeño y permanecer más tiempo en comparación con aquellas compañías que no están certificadas.

El enfoque de Certified Most Loved Workplaces está basado en la ciencia para el crecimiento compasivo. La plataforma sabe que el amor es el motivador más poderoso de la vida, y no es diferente en el lugar de trabajo.

Certified Most Loved Workplaces evalúa la cultura empresarial que promueve la calidez, la empatía, el respeto que conducen a una mayor retención y desempeño de los empleados, incluso más que la compensación o los beneficios.

Most Loved Workplace es una plataforma de certificación y encuestas a empleados con su propio modelo de análisis basado en conocimientos emocionales comprobados y la ciencia del amor.

La plataforma está creada por un equipo de psicólogos organizacionales y validada con base a los comentarios de más de 1.4 millones de empleados, que formula las preguntas correctas para que las compañías que se quieran certificar, identifiquen brechas, fortalezas ocultas, para generar cambios en la organización.

Obtener una certificación es una prueba concreta de que su negocio es el bueno, aquel para quien a los solicitantes estrella les encantaría trabajar.

Empresas más queridas para trabajar:

· Wonderbly

· Kellogg’s

· Patagonia

· Cloudflares

· Altair

· 1 Spatial Your World Smarter

· 80 Acres Farms

· A + E Networks

· ABC Fitness

· abccam

Para conocer todas las empresas certificadas más queridas para trabajar, ingrese aquí.

