Consejo Editorial de The New York Times pide a Joe Biden retirar candidatura: “No está a la altura”

El Consejo Editorial de The New York Times pide al presidente Joe Biden, en un artículo de opinión publicado este viernes, que retire su candidatura a la reelección bajo el argumento de que no está a la altura de las demandas del cargo, que ocupa desde enero de 2021.

Este pronunciamiento llega en un momento crítico, después que el mandatario se dejó ver en el primer debate presidencial de 2024 como un contrincante débil ante el republicano Donald Trump.

Destaca que, aunque el demócrata describe las próximas elecciones como vitales para la supervivencia de la democracia, su desempeño reciente sugiere que no es el candidato adecuado para enfrentar los desafíos que se avecinan.

Joe Biden “no es el hombre de hace cuatro años”

“El presidente necesitaba convencer al público estadounidense de que estaba a la altura de las formidables exigencias del cargo que aspira a ocupar por otro mandato. Sin embargo, no se puede esperar que los votantes ignoren lo que, en cambio, estaba a la vista: Biden no es el hombre que era hace cuatro años”, afirma el Consejo.

Expuso que durante el debate Biden luchó por articular sus logros y planes futuros, pero no logró contrarrestar efectivamente las provocaciones de su oponente.

Donald Trump, señalado como un riesgo significativo para la democracia, muestra una agenda para 2025 que le otorgaría poder para cumplir sus promesas y amenazas más extremas, advierte el Consejo, por lo que enfatizó que su posible regreso a la Presidencia debe ser enfrentado con un liderazgo fuerte y capaz.

El Consejo Editorial de The New York Times critica la “falta de reflexión profunda” dentro del Partido Republicano ante el desempeño de Donald Trump. Foto: Gerald Herbert / AP

El Consejo Editorial, aunque reconoce logros durante su mandato y cree que bajo su liderazgo la nación comenzó a “sanar las heridas” causadas por la administración anterior, insta a los líderes demócratas a considerar alternativas más vigorosas y competentes para enfrentar a Trump.

La elección entre las deficiencias de Trump y las de Biden no debería ser una opción para los votantes, especialmente en un momento tan crucial para la nación, indica.

“No hay razón para que el partido arriesgue la estabilidad y la seguridad del país obligando a los votantes a elegir entre las deficiencias de Trump y las de Biden. Es una apuesta demasiado grande simplemente esperar que los estadounidenses pasen por alto o desestimen la edad y la enfermedad de Biden que ven con sus propios ojos”, expresa.

“Los demócratas que han cedido ante Biden deben ahora encontrar el coraje para decirle la verdad al líder del partido. Los confidentes y asistentes que han alentado la candidatura del presidente y que lo han protegido de apariciones públicas no programadas deberían reconocer el daño que ha sufrido la reputación de Biden y la improbabilidad de que pueda repararlo”, añade.

Al Partido Republicano le falta una “reflexión profunda”

El Consejo Editorial de The New York Times también critica la “falta de reflexión profunda” dentro del Partido Republicano sobre las implicaciones del comportamiento de Donald Trump, al considerar que el desempeño que tuvo el magnate en el debate debería ser descalificador.

“Mintió descaradamente y en repetidas ocasiones sobre sus propias acciones, su historial como presidente y su oponente. Describió planes que dañarían la economía estadounidense, socavarían las libertades civiles y desgastarían las relaciones de Estados Unidos con otras naciones. Se negó a prometer que aceptaría la derrota, y en cambio volvió al tipo de retórica que incitó al ataque del 6 de enero al Congreso”, dice.

