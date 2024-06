Alicia Machado no se arrepiente de nada en Top Chef VIP 3, ni de sus conflictos con El Puma

Alicia Machado realizó una transmisión en vivo en Instagram, en donde aseguró que no le toma importancia a lo que la gente opine de su enfrentamiento con José Luis Rodríguez, “El Puma”, argumentando que sus contestaciones fueron sólo a raíz de los comentarios de éste durante la prueba.

“Que sigan por esas redes hablado de mí, que no paren. Denme con todo. Ese montón de “reporteritos” y “programitas” de espectáculos, sigan hablando”, dijo la ganadora de La Casa de los Famosos 4. Hay quienes creen que esta parte de su discurso iba dirigido a La Mesa Caliente, en donde recientemente tuvieron a Liliana Morillo reaccionando al conflicto de la actriz con El Puma.

Vale decir que las palabras de Alicia tienen un alcance extenso porque son muchos los medios de comunicación que han hablado de la situación y son muchos los que están más parcializados a favor del cantante que de ella. Sobre todo porque las palabras de ésta terminaron provocando lágrimas en el venezolano de 81 años.

Toda esta situación fue televisada y obviamente generó una reacción en el público, son muchos los que no están a favor de las palabras de la actriz. Y por esta misma razón ella ha sentido más la presencia de detractores que de personas a su favor. Pero en medio de todo esto ella dice sentirse tranquila porque disfruta de ser más la villana de la historia que la víctima de la misma.

“Denle con todo, ¿qué más soy?… Toda la vida he hecho lo que se me ha dado la gana y lo voy a seguir haciendo, me encanta ser la villana de las historias”, recalcó Alicia Machado.

Ahora bien, independientemente de la posición que tenga el público en torno a todos estos dramas que protagoniza Alicia Machado con o sin querer, la verdad es que la venezolana se ha convertido en la verdadera protagonista de Top Chef VIP 3, ya que haga lo que haga o diga lo que diga… todo gira en torno a ella dentro de esta competencia de Telemundo, en donde eso sí, aquí no se gana por votación popular, aquí lo único que vale es lo que haces bien o mal dentro de cada reto de cocina.

