Delincuentes en ciclomotores asaltan a clientes de bar de Brooklyn a punta de pistola

Dos malhechores armados en ciclomotores robaron a dos clientes en un bar de Brooklyn, el último de una ola de crímenes enfocada en los automóviles de fuga de dos ruedas, informaron las autoridades y las víctimas.

Un actor de 32 años y un amigo de 29 estaban paseando desde Twins Lounge hasta el bar Ponyboy en Greenpoint alrededor de las 11:20 de la mañana del jueves, cuando un sujeto con un pasamontañas saltó de la parte de atrás del ciclomotor y sacó una pistola de su cintura, de acuerdo con las fuentes.

Apuntó con el arma hacia el pecho del sujeto de 29 años y le exigió su reloj y después le arrancó el bolso al hombre de 32 años, de acuerdo con el Departamento de Policía de Nueva York (NYPD).

Posteriormente, el ladrón se subió nuevamente al ciclomotor y su conductor se dirigió hacia Manhattan Avenue, cerca de Norman Avenue.

“Fue muy rápido, pero obviamente fue muy traqueteante. He vivido en la zona durante más de siete años y nunca me he sentido inseguro”, expresó la víctima de 32 años, que pidió no ser identificada por preocupación por su seguridad.

Originario de Venezuela, el hombre manifestó que podía reconocer a los criminales provenientes de su tierra natal “por su acento”.

“Es una locura que esto esté sucediendo aquí”, declaró.

“Mi familia se fue de Venezuela porque ese tipo de delitos son muy comunes allí y simplemente no querían que creciéramos en ese tipo de falta de seguridad”.

El hecho tuvo lugar luego de que un par de ladrones en ciclomotores irrumpieran el conocido restaurante chino Birds Of a Feather de Williamsburg y robaran a tres comensales a punta de pistola a inicios de esta semana.

Asimismo, el pasado miércoles un ladrón apunto su pistola a la cabeza de un hombre canadiense y le quitó un Rolex valorado en $40,000 dólares en el centro de Greenwich antes de fugarse en una motocicleta.

El 18 de junio, dos criminales armados que manejaban ciclomotores le arrancaron el reloj de $100,000 dólares a un hombre a las afueras del popular barrio Carbone de Manhattan, de acuerdo con el NYPD.

Las autoridades dijeron que el robo de Greenpoint del viernes no parecía estar vinculado con robos de ciclomotores previos.

La víctima de 29 años, que también solicitó no ser identificada, indicó que posiblemente fueron asaltados porque los ladrones pudieron ver su costoso reloj.

“No creo que haya sido aleatorio”, señaló.“Como si hubieran visto desde lejos que llevaba un reloj muy caro. O alguien se lo dijo”.

La víctima, de 32 años, explicó que recuperó su iPhone tras usar la aplicación Find my iPhone para rastrearlo hasta un bar donde los ladrones lo habían lanzado.

Además, dijo que los agentes de policía a quienes les informó el crimen perpetrado más tarde le dijeron que los robos de ciclomotores estaban en ascenso.

“Dijeron, sí, desafortunadamente, es algo que ha estado sucediendo”, dijo.

Los funcionarios lo trasladaron por el vecindario en búsqueda de los ladrones, expresó.

Sigue leyendo: