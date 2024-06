La Policía de Nueva York alerta sobre el incremento de delitos cometidos por la pandilla Tren de Aragua

La policía de Nueva York enfrenta un preocupante incremento de delitos violentos perpetrados por migrantes venezolanos que llegaron recientemente a la ciudad. Las autoridades informan que presuntos miembros de la organización criminal Tren de Aragua han cruzado la frontera sur hacia Estados Unidos durante los últimos dos años.

El subjefe de detectives de la policía de Nueva York, Jason Savino, en una entrevista con Linda Schmidt de FOX 5 NY, presentó un video de reclutamiento de presuntos delincuentes. En las imágenes, se les ve a los extranjeros exhibir armas y hacer señales de pandilla en lo que parece ser Ecuador, pero luego se les observa en Times Square.

Los funcionarios de la policía, de acuerdo con el medio, afirman que estos sujetos han llegado a Estados Unidos junto con la mayor afluencia de migrantes y se están estableciendo en la ciudad de Nueva York.

“Lo que vemos es que están tratando de crecer”, declaró el detective.

Inicialmente, los delitos de estos pandilleros incluían hurto en tiendas y robo de teléfonos celulares y joyas, pero ahora los hechos han escalado a tiroteos en las calles.

El Tren de Aragua estaría llevando armas a los refugios

Bernardo Raúl Castro-Mata, un migrante venezolano acusado de disparar a dos agentes de la policía de Nueva York durante una parada de tráfico, confesó que los pandilleros le ordenaron disparar.

En el tribunal, la fiscal adjunta del distrito de Queens, Lauren Reilly, mencionó que Mata reveló que los miembros del Tren de Aragua están contrabandeando armas de fuego a los refugios de la ciudad dentro de paquetes de alimentos que no pasan por detectores de metales, señala FOX 5 NY.

Jason Savino también indicó que las pandillas están expandiéndose al tráfico de drogas. “Estamos empezando a ver una droga llamada tusi, una sustancia rosada similar a la cocaína. Recién empezamos a verla”, afirmó Savino.

“Es el mayor desafío que hemos enfrentado”, admitió.

¿Quién es el jefe del Tren de Aragua?

El jefe de la sanguinaria pandilla Tren de Aragua es Héctor Rusthenford Guerrero Flores, conocido por su alias Niño Guerrero. Este sujeto podría estar escondido en Estados Unidos, según informó en febrero pasado The New York Post citando a autoridades de seguridad, pero hasta la fecha no hay información que confirme esas especulaciones.

La pandilla, conocida por su expansión inicial a través de Latinoamérica en países como Colombia, Chile y Perú, es responsable de numerosos delitos graves en Venezuela, incluyendo extorsión, tráfico de drogas, secuestros y asesinatos.

“Los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley dicen que el líder de la pandilla, Héctor Guerrero, escapó de su prisión después de una redada militar venezolana el año pasado y podría estar escondido en Estados Unidos”, reportó el periódico.

Medios de comunicación, expertos y organizaciones han señalado que Guerrero, por quien el Ministerio de Interior, Justicia y Paz venezolano ofrece una recompensa de $250,000 dólares, daba órdenes a su organización desde el penal de Tocorón, en el estado Aragua.

Sin embargo, horas antes de un amplio operativo policial y militar en ese centro de detención en septiembre pasado, logró fugarse y desde entonces no se ha tenido información sobre su paradero.

