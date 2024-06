Reviven vieja declaración de Jennifer López sobre el “peor hábito” que tiene

Para nadie es un secreto que la relación entre Jennifer López y Ben Affleck se encuentra en un momento de grandes dudas y rumores. Y es que aunque ninguno de los involucrados ha mencionado o revelado información respecto a su actual estado marital, sus mismas acciones muestran que no “la están pasando bien”.

Sin embargo, y gracias a la serie de rumores y “pruebas”, la gran mayoría se sigue preguntando cuál habría sido la razón por la que las estrellas se encuentran cerca del divorcio. Ante esto, la reciente “recuperación” de una vieja declaración de la cantante de origen latino podría dar una pequeña “pista” sobre la situación que vive la pareja.

Fue CheatSheet quien trajo a la luz una antigua declaración de la intérprete de “On The Floor” al medio Cosmopolitan, en 2005, en donde mencionó el peor “hábito” que tiene y que tendría que ver con los problemas que vive junto a Ben Affleck.

Mi peor hábito es que mientras la gente está hablando, yo ya estaré pensando en otras tres cosas. Es de mala educación. A veces, si la persona está muy en sintonía y se da cuenta, me dice: ‘¿Dónde estás ahora mismo? Jennifer López – Cantante

Jennifer López habría decidido separarse de Ben Affleck por su mala actitud. Crédito: Mezcalent

¿Por qué se separan Jennifer López y Ben Affleck?

La reciente recuperación de la declaración de López podría dar mayor peso al revelado en semanas previas por diversas fuentes cercanas a la pareja.

Y es que de acuerdo con estas fuentes, el actor estadounidense se habría “hartado” de la atención mediática que recibe su matrimonio. Este “fenómeno”, además de molestar al también director, también ocasionaría el origen de las diversas muecas y expresiones que Affleck suele mostrar en público.

A pesar de lo anterior, se ha mencionado que Affleck entiende la importancia de este tipo de “medios” en la carrera de su esposa, quien suele aprovechar esto para su beneficio profesional.

Ante esto, el actor habría llegado a la conclusión de que no puede afectar la carrera de su esposa, por lo que decidió terminar con la relación. De acuerdo con otras fuentes, la también actriz habría intentado trabajar en su relación con su aún esposo, al grado de haber cancelado la gira de su más reciente disco “This Is Me… Now” para estar cerca de su familia.

Ben Affleck y Jennifer López se casaron en 2022. Crédito: Evan Agostini | AP

Sin embargo, y debido a la presunta mala actitud de su marido, la nacida en El Bronx se habría cansado de “pelear”, por lo que decidió dejar de lado este tema y concentrarse en su carrera luego del fracaso de su reciente material discográfico.

En recientes días, ambos actores han sido captados en reuniones formales, las cuales han sido relacionadas como encuentros para finiquitar su matrimonio y poner todo en orden. Hasta el momento, ninguno de los involucrados ha mencionado o revelado información al respecto.

Continúa leyendo

Ben Affleck habla sobre Jennifer López en medio de los rumores de divorcio: “La gente la ama”

Experta señala que Jennifer López “caería” en una depresión tras divorciarse oficialmente de Ben Affleck

Ben Affleck ha recibido una casa rodante en su nueva residencia de Brentwood