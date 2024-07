Así se ve el impactante ojo Huracán Beryl desde el espacio: ¿Dónde y cuándo tocará tierra?

El poderoso huracán Beryl ha alcanzado la categoría 4 en la escala Saffir-Simpson, convirtiéndose en el primer huracán de esta magnitud en la temporada de huracanes del océano Atlántico, el cual registra vientos que superan los 124 millas por hora

Beryl avanza hacia el sudeste del Caribe, donde las autoridades de diversas islas han instado a la población a buscar refugio ante los fuertes vientos y marejadas que se avecinan.

De igual modo, México también se prepara para recibir a este huracán en próximos días, si no cambia su trayectoria, y también algunos estados de Estados Unidos podrían sufrir algunos estragos por este fenómeno meteorológico.

Imágenes satelitales revelan la intensidad del huracán Beryl

Las impactantes imágenes satelitales captadas por el Cooperative Institute for Research in the Atmosphere (CIRA) de Estados Unidos muestran un ojo bien definido y una estructura interna compacta en el huracán Beryl.

Dicha estructura incluye una alta concentración de tormentas eléctricas, lo que ha favorecido su rápida intensificación. Estas imágenes resaltan la gravedad que representa este ciclón y la necesidad de prepararse adecuadamente ante la llegada de este poderoso huracán.

Trayectoria del huracán Beryl: Impacto inminente en el Caribe

El ojo del huracán Beryl tocó tierra en la isla caribeña de Carriacou, que forma parte de las islas de Barlovento, poco después de las 11 horas (ET) del lunes. Los informes del NHC indican que Beryl tiene vientos máximos sostenidos de 150 millas por hora y se mueve a una velocidad de 20 millas por hora.

Se esperan fuertes lluvias e inundaciones repentinas en las islas de Barlovento hasta la tarde del lunes, lo que representa un riesgo significativo para la vida y la propiedad en estas áreas. Las autoridades han instado a los residentes de Granada, las Islas Granadinas y Carriacou a no abandonar sus refugios, ya que se esperan vientos destructivos y marejadas de tormenta durante las próximas horas. El NHC ha advertido que “se esperan daños por viento potencialmente catastróficos” en estas áreas.

Se espera que Beryl pase al sur de Barbados en próximas horas y continúe su camino hacia el mar en dirección a Jamaica.

Barbados es el primer sitio que está resintiendo ya los efectos del huracán Beryl. (Foto: Ricardo Mazalan/AP)

Aunque se prevé que el huracán se debilite a mediados de semana, seguirá siendo una amenaza significativa mientras se dirige hacia México. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) también ha emitido actualizaciones, informando que el centro del huracán Beryl se localiza a 175 kilómetros al sur sureste de Barbados y a 3,140 kilómetros al este sureste de Cancún, Quintana Roo.

Aunque las proyecciones actuales del huracán Beryl no indican un acercamiento a Estados Unidos, las condiciones meteorológicas pueden cambiar repentinamente. Si Beryl cambia su ruta hacia el norte del golfo de México, podría afectar áreas como Florida y Houston, Texas. Por ahora, la trayectoria proyectada sigue apuntando hacia la península de Yucatán.

