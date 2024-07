Dura crítica de reconocido periodista mexicano al Tri: “¿Y si buscamos otro deporte para competir?”

“¿Y si buscamos otro deporte para competir?”, así de tajante fue la crítica del reconocido periodista mexicano de la cadena ESPN, José Ramón Fernández, tras la eliminación de México en la fase de grupos de la Copa América 2024.

México no pudo pasar del empate sin goles ante Ecuador en un encuentro vital que solo le valía el triunfo para avanzar a cuartos de final. Sin embargo, los dirigidos por Jaime Lozano no supieron expresar su dominio en el marcador y se quedaron afuera por diferencia de goles, igualando en puntos (4) con la Tricolor.

Nada más acabar el partido, José Ramón Fernández se despachó con duros comentarios en su cuenta de X, donde criticó el nivel futbolístico de la selección e incluso sugirió su retiro del fútbol y la búsqueda de un nuevo deporte nacional.

“Estar en espera de que un penal para clasificar, no es jugar al fútbol. Mientras la mayoría de los países avanzan en técnicas, calidad y desempeño futbolístico, México se hunde en el abismo de la vergüenza y de la ineptitud. ¿Y si buscamos otro deporte para competir?”, redactó junto a la imagen de un penal pitado a México en el minuto 98, pero que posteriormente el VAR revirtió.

En su análisis, Joserra calificó como fracaso la actuación de la selección y aseguró que un combinado que solo gane a Jamaica en la fase de grupos de un torneo no puede pelear en competencias más importantes.

“No hay sorpresas, lo que se esperaba… México fuera de la Copa América 2024. Un equipo que solo es capaz de ganarle a Jamaica, no puede pelear un torneo importante. Se suma un fracaso más a la historia de la Selección Mexicana. ¿Y ahora qué sigue?”, preguntó.

En este sentido, Fernández también se aventuró en enumerar algunas deficiencias de México que deberían ser mejoradas. Se necesita una revolución en la pirámide del fútbol mexicano.

“Con un solo gol no se puede aspirar a nada. No hay jugadores, no hay técnico, no hay fútbol, no hay nada de nada. Señores, no nos presentemos en un torneo internacional a ser el hazmerreír y a desempeñar un papel ridículo y vergonzoso. Tengamos un poco de dignidad”, sentenció.

Posteriormente, el veterano comunicador salió al aire en su programa ‘Fútbol Picante’ y ratificó cada una de sus opiniones de forma contundente, alegando que se necesitan cambios urgentes en todas las estructuras del balompié mexicano.

