Abuela ganó $5 millones con un raspadito de lotería tras superar el cáncer de mama

Los vuelos retrasados pueden ser una fuente de frustración para muchos, pero para Donna Osborne, una residente del condado de Lancaster en Pensilvania, un vuelo atrasado resultó ser una bendición disfrazada.

Después de múltiples retrasos en su vuelo hacia Florida, Osborne decidió regresar a casa, un hecho que cambiaría su vida al ganar el primer premio de la lotería, acumulando $5 millones de dólares.

Osborne, quien recientemente había terminado su tratamiento de cáncer de mama, se encontraba en el aeropuerto con su hija, planeando una visita familiar a Florida. “Estábamos en el aeropuerto, listos para ver a nuestra familia en Florida, cuando nuestro vuelo se retrasó varias veces. Finalmente, decidí regresar a casa”, comentó Osborne a los funcionarios de la Lotería de Pensilvania.

Tras dejar a su hija en el aeropuerto, Osborne hizo una parada en la tienda Speedway en 3180 Oregon Pike en Leola. Allí compró un boleto de raspadito del juego “MONOPOLY Own It All”. Al sentarse en su auto para destapar el boleto, descubrió que había ganado el premio mayor. “¡No podía creer lo que veía!”, exclamó Osborne. “Regresé a la tienda y pedí al empleado que verificara el boleto. Cuando me confirmó que era correcto, ¡me quedé en shock!”

Aún, sorprendida, Osborne, de 75 años, llamó a su hija para darle la increíble noticia. “Ella no me creyó”, recordó Osborne entre risas.

Osborne tiene una larga historia de amabilidad y servicio en su comunidad, habiendo proporcionado transporte a la comunidad Amish durante décadas. Ahora, con su gran victoria, siente que está cosechando los beneficios de su bondad. “Hay un dicho que dice: ‘si haces el bien, el bien te llegará’, y eso es exactamente lo que me ha sucedido”, expresó.

La victoria llegó en un momento particularmente significativo para Osborne, ya que ganó el premio justo alrededor de su cumpleaños y poco después de finalizar su tratamiento contra el cáncer de mama.

“Le deseamos a Donna el mejor de los cumpleaños mientras la celebramos por ganar este gran premio del raspadito”, dijo el Secretario de Ingresos de la Lotería de Pensilvania, Pat Browne. “Donna nos contó que ha sido una jugadora fiel de la lotería durante mucho tiempo, y es gracias a jugadores como ella que la Lotería de Pensilvania no solo puede crear millonarios, sino también ayudar a las personas mayores a vivir una buena vida”.

Osborne no tiene planes inmediatos para gastar su premio, pero sí planea mudarse a una zona con inviernos más fríos. “No sé qué haría conmigo misma si no sigo moviéndome. Creo que invertiré parte del premio, claro, ¡pero luego iré a Alaska!”, comentó con entusiasmo.

El juego “MONOPOLY Own It All” ofrece una probabilidad general de 1 entre 3.93 de ganar un premio, según la Lotería de Pensilvania. Los boletos pueden adquirirse en gasolineras, tiendas de conveniencia y supermercados, e incluso en algunas terminales de aeropuertos.

