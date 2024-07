Acusan a hombre de estrangular a su madre y arrojar su cuerpo a un río

Terry Lee Self Jr., un hombre de Carolina del Sur, ha sido acusado de asesinar a su madre, Regina Arroyo, de 56 años, estrangulándola y arrojando su cuerpo a un río.

Self, originario de Columbia, fue acusado formalmente el 1 de julio después de meses de investigación de la Oficina del Sheriff del Condado de Lexington.

El alguacil del condado de Lexington, Jay Koon, reveló que un piragüista descubrió el cuerpo de Arroyo en el río el 3 de diciembre. “Los detectives confirmaron que Self y su madre se encontraban en la residencia de Self y salieron juntos después de una discusión”, comentó Koon en un comunicado. Las pruebas recolectadas sugieren que Self utilizó una cuerda para cometer el crimen.

La investigación, que se extendió por siete meses, finalmente permitió reunir suficiente evidencia para acusar a Self. “Esperamos proporcionar algún alivio a la familia y amigos de la Sra. Arroyo”, expresó Koon, según Law&Crime.

La hermana de Self e hija de Arroyo, Mindy Chrysler, compartió sus inquietudes sobre el comportamiento errático de su hermano. En una entrevista con WIS, una afiliada local de NBC, Chrysler dijo que notó cambios preocupantes en su hermano en los meses previos al asesinato.

“Él tenía antecedentes criminales y su reciente conducta nos tenía en alerta”, señaló.

Levantó sospechas

Chrysler comenzó a sospechar de Self cuando lo vio conduciendo el auto alquilado de su madre poco después de su desaparición.

“No quería creerlo, no podía imaginar que mi hermano sería capaz de algo así”, confesó Chrysler. Sin embargo, sus dudas se confirmaron cuando un investigador le informó de la culpabilidad de Self. “Negué todo hasta que el investigador me lo confirmó”, añadió.

Según Chrysler, Arroyo siempre apoyó a su hijo a pesar de sus problemas. “Ella siempre estaba ahí para él”, recordó. “Mi madre hacía todo lo posible por él, sin importar lo que hubiera hecho. Siempre lo perdonaba y trataba de ayudarlo, diciendo: ‘Él es mi hijo, ¿qué debo hacer?'”.

Una campaña en GoFundMe organizada por amigos de Arroyo describe a la víctima como “una persona increíblemente amable y desinteresada”. La recaudación de fondos resalta su dedicación a rescatar perros de refugios y su amor por su familia.

“A pesar de las dificultades, Regina siempre puso a su familia primero. Sus hijos están sufriendo una pérdida inmensa. ¡Devolvámosle a Regina el cuidado y la compasión que ella mostró a todos los que conoció!”, dice la descripción de la campaña.

Con información de Law&Crime.

