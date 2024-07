Chicharito Hernández sufrió una lesión con Chivas que casi lo retira del fútbol

El delantero de las Chivas Rayadas de Guadalajara, Javier ‘Chicharito’ Hernández, reveló a sus aficionados que sufrió una grave lesión durante la pretemporada de la Liga MX que por poco lo obligó a perderse toda la campaña e incluso ponerle fin a su carrera profesional por lo riesgoso que fue; a pesar de esto logró superarlo positivamente para apoyar al equipo a luchar lo mejor posible en la competencia.

Estas declaraciones las realizó el icónico capitán de la selección mexicana durante una transmisión en su canal de Twitch, donde reveló que sufrió un esguince en pretemporada que le pudo haber causado una rotura de ligamento cruzado (la misma que sufrió con el LA Galaxy de la Major League Soccer), una lesión que lo mantuvo alejado por varios meses de las canchas y en esta oportunidad pudo ser mucho más tardía su recuperación.

“Creo que esquivamos una bala muy dura, me pudo haber roto el ligamento cruzado de la otra rodilla por una barrida sin intención, fue un accidente, pero casi me rompe el ligamento, afortunadamente fue un esguince”, expresó el Chicharito.

El delantero de Chivas de Guadalajara detalló que esta fue la razón por la que no pudo participar en el cuadrangular de pretemporada hace unas semanas; para su buena fortuna la lesión quedó en un esguince en el ligamento colateral medial de la rodilla izquierda, por lo que solo necesita recuperación para poder superarlo.

“Por eso no pude ir a Zacatecas, me pasó en el penúltimo día de la pretemporada en Cancún, si les muestro la pinche foto, no tienen idea, casi me chingan la rodilla. Afortunadamente por ese trabajo que hago, ayudó a que mis caderas se movieran de cierta manera para que se me salvara la rodilla, si me volvía a lastimar la rodilla de esa manera, me retiro”, concluyó en sus declaraciones.

Durante el torneo Clausura 2024 de la Liga MX el jugador azteca disputó seis partidos de fase regular en los que logró anotar un gol, mientras que en la Liguilla del campeonato disputó otros cuatro partidos con un mejor rendimiento aunque sin poder marcar un gol.

