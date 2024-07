¿Por qué tildaron de misógina a Carolina Tejera en ‘Top Chef VIP 3’?

Carolina Tejera, actriz venezolana, ha dado una controversial opinión en ‘Top Chef VIP 3’, explicar que una mujer no debería ser presidenta de un país.

En una conversación con varios concursantes, la artista dejó a muchos sin palabras y hasta le dijeron misógina.

¿La mujer está preparada para ser presidenta? Fuerte debate en la cava de #TopChefVIP ‼️ #TopChefVIP3 pic.twitter.com/XPlRXpiJUt — Telemundo (@Telemundo) July 6, 2024

“Mira, lo he dicho toda mi vida y no he cambiado de opinión, yo soy una persona que defiende los derechos humanos, tanto del hombre como de la mujer, pero para mí la mujer no está apta para ser presidenta”, comentó.

Niño Prodigio no tardó en contestarle y por eso le dijo: “¿Pero cómo tú dices eso? Dios te puede castigar, niña”.

Por su parte, Alicia Machado afirmó: “Carolina se volvió loca”.

Luego de las reacciones, la venezolana tuvo oportunidad para defender su opinión: “¿Sabes por qué? Y te puedo dar una explicación muy lógica de lo que te estoy diciendo. Primero y principal, las mujeres, nosotros tenemos demasiados cambios hormonales constantemente”.

Su compatriota Alicia Machado estuvo en contra de esto y por eso expresó: “O sea, es la cosa más misógina y machista que he escuchado en mi vida”.

Además, le decía que la menstruación y los cambios de humor es una teoría que han usado los hombres durante años para atacar a las mujeres. “A mi la regla me pone más inteligente”, decía la ex reina de belleza.

Niño Prodigio consideró que Alicia Machado, con su opinión, merecía ser presidenta. “Las mujeres son más inteligentes que los hombres”, comentó.

Carolina Tejera siguió defendiendo su opinión, pese a que sus compañeros le señalaban que no estaba en lo correcto: “La mujer es muy importante, pero en la parte política para mí hay ciertos cargos y ciertas profesiones donde el hombre está mejor posicionado”.

El actor español José María Galeano le criticó, pero de una manera sutil: “Me gustaría que me escucharas un segundo, porque lo llevo diciendo toda la vida. Siento que, desde el principio de los tiempos, si las mujeres gobernaran el mundo, nos iría mucho mejor”.

Su mensaje causó buenos comentarios, pues varios estuvieron de acuerdo con el galán.

Lo cierto es que las declaraciones de Carolina Tejera han dado mucho de qué hablar en las redes, pues muchos consideran que no estuvo acertada su opinión.

