Tiburón ataca a cuatro bañistas en la Isla del Padre Sur en Texas

Varias personas se encontraban en la playa para tomar el sol, bañarse en el mar y celebrar el Día de la Independencia en South Padre Island, cuando un tiburón atacó a cuatro bañistas, dijeron las autoridades de Texas, quienes tuvieron que volar drones y navegar en barcos para vigilar el área. Además, de aconsejar a las familias que por este día evitaran nadar.

A través de un comunicado emitido por Guardabosques de Texas, y el Departamento de Policía de South Padre Island (SPIPD) dijeron que alrededor de las 11:00 de la mañana del jueves 4 de julio recibieron una llamada de emergencia con relación al ataque de un tiburón.

Un hombre recibió una mordida en la pierna

Oficiales llegaron al 4100 de Gulf Boulevard, donde encontraron que un hombre que estaba nadando en el mar fue mordido en la pierna por el tiburón. El SPIPD y el Departamento de Bomberos brindaron primeros auxilios a la víctima para después trasladar al hombre al Centro Médico Regional Valley de Brownsville.

Pocos minutos después fueron alertados de otros tres ataques, todos relacionados con el mismo tiburón, dijo la Guardia Costera de EE.UU. que también se dio cita en el lugar para atender las emergencias.

Los cuatro bañistas trasladados al hospital

Otra persona fue mordida, aunque no especificaron en qué parte del cuerpo, también fue trasladado al Centro Médico Regional Valley. El tercer bañista fue rozado por el mismo pez y el cuarto hombre intentó defenderse, pero el escualo lo atacó. No dejaron en claro si también recibió una mordedura. Una de las víctimas fue trasladada en avión, aunque no especificaron a qué hospital.

“Todos los ataques ocurrieron el jueves, y se cree que estuvieron asociados con el mismo tiburón”, dijo el capitán Chris Dowdy, guardabosques de Texas.

Después de atender a todas las personas lastimadas, la Guardia Costera le pidió a los bañistas que no se metieran al mar hasta saber si el tiburón ya se había movido. Las autoridades desplegaron drones, zarparon en barcos y volaron en helicóptero para vigilar el agua.

Más tarde, el capitán Dowdy dijo que “el tiburón ya nadó a aguas abiertas y no hay ningún plan para contenerlo”.

Ataque en Florida

La semana pasada, un pescador sufrió una mordedura de tiburón potencialmente mortal, mientras pescaba en las aguas de Fernandina Beach, al norte de Jacksonville, Florida.

La víctima, de 40 años, estaba pescando desde un bote cuando atrapó un tiburón. Después de ser mordido por el pez, lo liberó de inmediato al agua. El hombre fue trasladado de inmediato por aire a un hospital cercano. Aunque se encuentra en estado crítico, los médicos esperan que se recupere.

Sigue leyendo: