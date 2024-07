¿Quién es la persona que alega haber ubicado a desaparecido Rolandito Salas en EE.UU.?

Nueva York – Una persona en Estados Unidos habría brindado la confidencia de que Rolandito Salas Jusino, el niño que hace 25 años desapareció mientras jugaba en un parque de Toa Alta, Puerto Rico, estaría vivo en un lugar en la zona noreste.

Rolando Salas, padre de Rolandito, dijo en una entrevista en El Poder del Pueblo por TeleOnce que la persona que acudió a las autoridades con información sobre el supuesto paradero de su hijo trabajaba con él.

Al momento, tanto la Policía de Puerto Rico como la Interpol y el FBI (Negociado Federal de Investigaciones) le dan seguimiento a las pistas que incluyen fotos de la persona que sería Rolandito.

La intención de los agentes es realizarle una prueba de ADN al individuo. Sin embargo, las autoridades señalaron que cada vez que creen dar con el paradero, la persona huye o desaparece.

La información que manejan las autoridades es que la persona que pudiera ser Rolandito dejó el trabajo justo en medio de la investigación a raíz de la confidencia, y se mudó a otro estado. El padre del desaparecido dijo que la persona que cree que es su hijo laboró en el lugar 10 años.

Salas manifestó que hay un porcentaje alto de que la persona sea Rolandito.

“Yo siento que tiene un porcentaje alto de que sea mi hijo. Le vi la nariz, una marca que tiene…sí, hay un porcentaje alto de que sea mi hijo”, declaró en el programa televisivo.

“Mi corazón de padre no tiene duda de que Rolandito está vivo; mi corazón no tiene duda. De que sea esta persona, pues no sé, porque son 25 años que han pasado y hay unos cambios. No quiero entusiasmarme, porque ya son 25 años, y han sucedido muchas veces esto. Y eso va haciendo a uno más fuerte”, añadió.

Las autoridades reenfocaron a principios de año el rumbo de la pesquisa a raíz de las nuevas pistas. No obstante, la investigación sobre la desaparición del boricua nunca se cerró en el Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Bayamón.

Mayoría de confidencias sobre paradero de Rolandito vienen de la diáspora

El investigador privado Fernando Fernández que trabajó en el caso a pedido de la familia de Rolandito dijo a la misma televisora que la mayoría de las pistas que han llegado a las autoridades a través de los años vienen de EE.UU.

“Muchas veces son personas que viven en la diáspora que recuerdan este caso, que lo tienen bien activo, y llaman, y dan confidencias de personas que pueden tener algún tipo de parecido”, indicó el llamado “Investigador de investigadores” también por TeleOnce pero en el programa En la mañana.

Aunque las autoridades no han querido precisar dónde pudiera estar Rolandito en estos momentos, Fernández mencionó la ciudad de Boston, en Massachusetts, en el noreste de EE.UU.

Supuestas imágenes recientes de Rolandito

La información que manejan las autoridades incluyen supuestas imágenes de Rolandito. La persona que aparece en las fotos que fueron mostradas a los padres del desaparecido tiene características físicas muy similares a las de Rolandito comparándola con la última foto disponible de este.

Entre estas, insistentemente se menciona en reportes una marca de nacimiento en la mano izquierda.

“Verdaderamente, la persona tiene muchos rasgos compatibles con los de mi nene…La Policía hace un mes le entrega esta confidencia a Interpol. Hace un mes que ellos (Interpol) están trabajando y vemos que sí han tomado acción…”, describió el progenitor de Rolandito en otra entrevista en El Pique de Falú por Telemundo.

Parte de lo que se sabe de la desaparición de Rolandito en el 1999

Rolandito desapareció el 7 de julio de 1999 cuando tenía 4 años. El menor jugaba en el parque de la urbanización Colinas del Plata, en Toa Alta, donde residía con su madre.

El padrastro del menor Roberto Gotay Valcárcel ha sido señalado públicamente como sospechoso, pero nunca se le ha podido probar vinculación con el secuestro.

El hecho de que no hay un cuerpo o Rolandito podría estar vivo hace más difícil proceder criminalmente contra Gotay Valcárcel, quien en el 2014 fue acusado en Florida por robar mercancía en una tienda.

Actualmente, Rolandito tendría 29 años.

