Sin claridad sobre cómo se está inclinando la balanza del voto hispano en la Gran Manzana

En este instante, en cualquier barrio de mayoría hispana de Nueva York, más allá de las emociones que despierta la Copa América, hay una “pelota” que sigue en la “cancha” y que se mueve “pateada” por rumores y opiniones muy polarizadas: ¿Está el actual líder de la Casa Blanca con las condiciones mínimas de salud mental para continuar en el cargo? ¿Estamos en las puertas de una decisión por parte del Partido Demócrata que lo retire de la carrera por la reelección?

Aunque esta semana, los máximos dirigentes del partido demócrata, reiteraron que el Presidente Joe Biden seguirá siendo su candidato, decenas de votantes hispanos neoyorquinos consultados por El Diario, coinciden de forma abrumadora, que el mandatario debería pasar a la banca, y dejar que otra figura, con más vitalidad pueda salir a intentar “golear” a un Donald Trump, que resultó fortalecido en el debate de la semana pasada, organizado por la cadena CNN.

Esas son las mismas conclusiones de todas las encuestas divulgadas en las últimas horas.

En la cotidianidad de una tarde de verano en Washington Heights, entre la 181 y 182 de la Avenida St Nicholas, se encontraban quienes votarán por el partido demócrata en las elecciones presidenciales de noviembre, “pase lo que pase”, quienes todavía están pensando a quién van a favorecer con su voto, quienes jamás votarían por Donald Trump y quienes, por el contrario, apostarán todas sus cartas a que vuelva a la Casa Blanca.

Aunque todos tienen un consenso inequívoco: el actual mandatario luce “débil“, para el momento histórico que enfrenta el país.

También hay otra coincidencia en los comentarios. Algunos opinan que el liderazgo demócrata en Nueva York “está muy confiado” y no están haciendo nada para contrarrestar un eventual ascenso de Trump en las encuestas locales, entre los sufragantes latinos.

Lo cierto, es que hasta ahora ningún sondeo de opinión formal, ni académico, ha puntualizado cuál es la intención de voto hispano específico, en este segmento poblacional de la Gran Manzana.

En el país en 2016, solo el 28% de los latinos votó por Trump. En 2020, fue el 38%. Con base a una encuesta publicada en mayo por The New York Times, el republicano obtendría el 46% de los apoyos de los hispanoparlantes, un 6% más que Biden, de acuerdo con un estudio de opinión de inicios de marzo.

“Aquí nos fallaron”

“No es posible que el hombre que maneja la primera nación del mundo, no pueda ni expresar una idea claramente. Eso es una falta de respeto. Yo no estoy juzgando, ni diciendo que él sea malo o bueno. Yo todavía no estoy clara, por quién voy a votar. Pero realmente esto me hace pensar”, dijo la dominicana María Tavares.

Al lado de María, otra isleña, la trabajadora de la salud, María Martínez, comenta que ya antes de la confrontación televisiva, tenía sus dudas sobre la conveniencia de que Biden aspirara la reelección. Ahora interpreta que vio en las pantallas, “la gota que derramó el vaso”.

“Hay que tomar en cuenta que ya los demócratas nos han fallado mucho aquí en Nueva York. Y eso va afectar esta elección. Le pusieron una alfombra roja y le están pagando todo a miles de recién llegados, mientras que no han sido capaces de resolver los problemas de la clase trabajadora, que lucha y lucha. Tenemos que lidiar con los costos insólitos de la renta y la criminalidad. Yo voy a votar, pero también estoy pensando cómo”, compartió María.

“Prefiero abstenerme”

A principios de junio en la Ciudad de Nueva York, si se contrastan por lo menos seis encuestas sobre la intención de voto entre el presidente Joe Biden y Donald Trump, en general, esas instantáneas, mostraban ventajas del actual mandatario, contra el magnate neoyorquino.

La media nacional de encuestas de FiveThirtyEight, daba al actual presidente el 40.8 % de las intenciones de voto frente al 40.7 % de su rival republicano. Es decir, un empate técnico que no permitía hacer ningún tipo de predicciones reales.

Aunque los expertos políticos coinciden, que el efecto del debate incide fundamentalmente en la gran masa de electores indecisos, ya algunos votantes, como el colombiano José Miguel Ruiz, de 28 años, asegura que si el partido demócrata no da un giro, entrará en un terreno en donde deberá analizar, si se abstiene. Porque no se plantea sufragar, bajo ninguna circunstancia, por el expresidente Trump.

“Yo voté por Biden en la elección pasada. Entendí que era una transición para salir de una amenaza racista, que ha dicho que todos los hispanos somos unos delincuentes. Pero me parece una tamaña irresponsabilidad que pretenda continuar, cuando evidentemente tiene problemas cognitivos”, acotó.

El venezolano Gregorio Herrera asegura que un giro de vuelta a Trump será un riesgo para la democracia. (Foto: cortesía)

“Sea quien sea”

Por su parte, el venezolano Gregorio Herrera expone que bajo cualquier escenario, votará por el partido demócrata. Desde su perspectiva está en juego la democracia del país, pues el expresidente Trump ha dado muestras de “conductas totalitarias, queriendo manipular a otros poderes e instituciones”.

“Sea lo que sea, el presidente Biden ha sido un hombre respetuoso con los otros poderes. Aquí el debate debe ser quién garantiza la estabilidad del sistema democrático. Por otra parte, sé que muchos hispanos están decepcionados con la crisis migratoria, pero se han hecho propuestas claras por controlar la frontera y los republicanos lo han bloqueado para sabotear esta gestión. Finalmente se requiere una revisión del concepto de ciudad santuario, porque detrás de este flujo de personas a Nueva York, hay intereses de organizaciones que se lucran de esta situación”, aseguró.

Demócratas muy confiados en NY

A juicio del docente puertorriqueño, Camel Rodríguez, de 50 años, en el caso de la ciudad de Nueva York el partido gobernante está muy confiado, porque históricamente los electores hispanos, “salen en masa a votar azul como unos borregos”. Aunque advierte que “se podrían llevar un susto”.

En los últimos procesos electorales, los demócratas han perdido en distritos electorales que por décadas nunca lo había ocupado un republicano. El más reciente, fue una silla del Concejo Municipal en el distrito 13 de El Bronx.

Durante las últimas elecciones a la gobernación de Nueva York, el partido rojo tuvo el mejor desempeño en 28 años, en cuanto a número de votos.

“Date cuenta que aquí en la ciudad de Nueva York, nadie está haciendo campaña en los barrios hispanos por Biden. Porque se considera que ya su triunfo está asegurado. La verdad es que hay un descontento creciente de los electores latinos por muchos temas. El Bronx y el Alto Manhattan, si no hay rectificaciones, podrían dar una sorpresa”, dijo a El Diario una fuente del Comité Demócrata que prefirió no revelar su identidad.

El isleño Juan Gil, con 40 años residenciado en Nueva York, asegura que el país necesita un hombre fuerte. (Foto: F. Martínez)

Una minoría que es más grande

El Alto Manhattan y El Bronx concentra una de las proporciones de electores hispanos más grandes de Nueva York.

Como ha precisado el Fondo Educativo Naleo, de cara a las elecciones presidenciales, se proyecta que un millón de latinos de Nueva York votarán este noviembre, lo que se traduce en un aumento de 12.4% desde 2020 y 13.1% desde 2016.

Se espera que la proporción latina de todos los votantes de Nueva York en 2024, sea del 11.7%. Más del 15% de los ciudadanos en edad de votar en Nueva York, son de origen latinoamericano, principalmente de República Dominicana, Ecuador y Colombia. Además de la porción más grande de puertorriqueños que viven en Estados Unidos continental.

El jubilado dominicano Silvio Rodriguez, de 78 años, dice que acudirá sin dudas a votar por el partido demócrata, pero por una “convicción personal” de lo que considera un “mal menor”. El razonamiento de Silvio se basa en la idea que por primera vez, desde “que ha seguido de cerca la política”, no observa opciones reales de cambio para el país.

“Es una pena, que quienes dirigen esta ciudad, incluyendo el liderazgo hispano electo, crean que nosotros votamos solamente por miedo, a que nos quiten los beneficios y los cupones. Creo que se están olvidando, que hay una generación de votantes jóvenes educados”.

Además, Silvio asegura que quizás en ninguna otra ciudad del país, ha sentido el peso de la crisis migratoria, de la cual lamentablemente los republicanos han sacado mucha ventaja. Especialmente, porque nunca antes los neoyorquinos, han estado “bregando” tanto para sobrevivir y comer.

“Yo no sé si la frontera está más abierta o cerrada que antes. Que yo sepa, toda la vida han pasado miles de personas por allí. Pero lo que no se había visto nunca antes, es que las recibieran en hoteles cinco estrellas, con todas las comidas, cuando tienes a veteranos durmiendo en las calles. Que yo sepa Nueva York, es una ciudad santuario desde hace décadas. Entonces la pregunta es ¿Quién creó la crisis?“, concluyó.

“Esperamos un hombre fuerte”

Otro consultado, el quisqueyano Juan Gil, con 40 años residenciado en el Alto Manhattan, cree fielmente que el país necesita un “hombre fuerte”, que por lo menos esté en sus “facultades”: yo no necesitaba ver el debate para tener una opinión. Yo creo que lo mejor en este momento, es alguien que venga a poner orden en la frontera y en las ciudades dominadas por la delincuencia. Y esa persona es Donald Trump.

En la misma acera, se encuentra el también isleño, Francisco Durán, de 69 años, quien pondera en su visión personal, que el “regreso de Trump” será algo inevitable. No duda que la mayoría de los hispanos habilitados para sufragar, “están decepcionados del manejo demócrata en el país, el estado y la ciudad”.

“Quien desbarató a Biden no fue su edad, sino el grupito de extrema izquierda que le quitó poder a los policías. Y ahora estamos en manos del hampa. Y pusieron a los recién llegados por encima de votantes jubilados, que los están desalojando de sus casas, porque no pueden pagar. O que están entre comer o pagar las medicinas. Mientras tú ves que premian dando las tres comidas, cualto (dinero) y hotel, a todo el que cruza la frontera. Eso enterró a los demócratas”, remató.

El dato: