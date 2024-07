Cruz Azul demandará a Rodrigo Huecas por dejar el Copenhague

La Máquina de Cruz Azul está viviendo un complicado momento con el futbolista Rodrigo Huescas luego de su salida para convertirse en refuerzo del Copenhague de Dinamarca y recientemente se sumó una nueva polémica a esta crisis que ya parece escalar en grandes medidas hasta llegar al punto de poder ir a juicio.

Lo que sucede es que de acuerdo con la información suministrada por el periodista León Lecanda, de ESPN, la dirección deportiva y jurídica del cuadro cementero estaría preparando presentar una demanda ante la FIFA contra Huescas y sus agentes por el incumplimiento de contrato del jugador ante la drástica manera en la que ocurrió su salida del equipo.

“El club mexicano presentará en las próximas horas la demanda ante el Tribunal de Futbol de la FIFA -el cual facilita a través de sus cámaras la resolución de disputas entre los grupos de interés de toda la industria del fútbol como las federaciones miembro, clubes, futbolistas y entrenadores profesionales-, ante la falta de pago de la cláusula de rescisión del contrato de Huescas, fijada en 2 millones de dólares, toda vez que el jugador de 20 años tenía contrato vigente hasta el 30 de junio de 2025 con la institución cementera”, dice Lecanda.

Las fuentes también detallaron que mientras no se resuelve esta problemática con el club europeo la directiva de Cruz Azul afirmó que no firmará el el TMS de la FIFA (Transfer Matching System), documento que necesita el Copenhague para poder inscribir a Huescas en la Superliga de Dinamarca o de lo contrario no podrá defender sus colores.

El Copenhague había presentado el pasado 4 de julio una oferta por la cláusula de rescisión de $2 millones de dólares para poder hacerse con el contrato del jugador celeste; a pesar de esto el Cruz Azul nunca respondió a la propuesta ni le permitió al deportista o a sus agentes poder realizar algún tipo de negociación para dejar a la institución mexicana.

