El Niño Prodigio: Horóscopo de hoy 9 julio de 2024

El Niño Prodigio es el nombre por el cual se conoce a Víctor Florencio, un destacado vidente y astrólogo dominicano. Este es el horóscopo de hoy, 9 de julio de 2024.

03/21 – 04/19

En el ámbito amoroso, sentirás la necesidad de que te presten más atención, pero trata de no exagerar con tus reclamos. Recuerda que, lo que tienes para ofrecer es valioso, aunque no siempre sea reconocido con bombos y platillos. No te ofendas si no recibes la apreciación que esperas.

04/20 – 05/20

Podrían presentarse algunas diferencias con tus familiares, y para resolverlas, será crucial manejar tu irritabilidad. Aunque estés muy decidido, recuerda que no puedes forzar los tiempos si el terreno no está preparado. Mantente fuerte, pero no olvides proteger a tus seres queridos en el proceso.

05/21 – 06/20

Las influencias planetarias te plantearán algunos dilemas, y para resolverlos necesitarás usar tu lucidez. Tu comunicación mejorará notablemente cuando puedas abordar los temas que te molestaron en el pasado sin confrontar ni agredir, simplemente expresando tu verdad con calma y claridad.

06/21 – 07/20

Se te presentará la oportunidad de un comienzo en lo económico. Sin embargo, necesitarás distinguir entre tus necesidades esenciales y los apegos que debes dejar atrás para poder progresar. Recuerda que tu proyecto llevará un tiempo de maduración, así que no te precipites y actúa con paciencia.

07/21 – 08/21

Tu presencia y autoridad serán requeridas tanto en el trabajo como en el ámbito público. En ciertos momentos, estas demandas constantes pueden generarte tensión. Sin embargo, recuerda que tus virtudes son muy valoradas y eres admirado, lo cual explica por qué eres tan solicitado.

08/22 – 09/22

Hoy te recomiendo que te centres en tu ser interior. No encontrarás ese eje espiritual que necesitas persiguiendo verdades absolutas. Las respuestas que buscas llegarán cuando acalles las voces del mundo externo y escuches a tu corazón hablar desde lo profundo.

09/23 – 10/22

Esta lunación indica que tu vida social cobrará mayor relevancia. Tus dones naturales estarán exaltados y, sin proponértelo, captarás todas las miradas. Aunque tendrás que lidiar con el enojo de algunos, esto te permitirá discernir quiénes son tus verdaderos amigos.

10/23 – 11/22

Los tránsitos planetarios indican que estarás muy activo y, por momentos, podrías sentirte bastante exigido en el trabajo. La sensación de sobrecarga podría llevarte a discutir con tu pareja o socio. Trata de no incrementar la tensión ni subestimar la situación del otro.

11/23 – 12/20

Sentirás fuertes deseos de ampliar tus horizontes. Podría ser un buen momento para buscar oportunidades en otra región. Si se presentan trabas y obstáculos en el camino, encuentra maneras creativas de superarlos. No te desesperes, siempre hay alternativas para seguir adelante.

12/21 – 01/19

Recibirás propuestas de negocios que podrían implicar riesgos considerables. Opta por estrategias que te permitan crecer de manera sostenida, incluso si las ganancias son menores. Evita apresurarte y asegúrate de comprender los posibles peligros antes de dar pasos importantes.

01/20 – 02/18

Los astros indican que es posible que surjan reclamos del pasado en tu relación de pareja. Abordarlos sin reacciones impulsivas es clave para preservar la relación. Si estás soltero, podría indicar que aún hay aspectos de tu historia romántica por superar.

02/19 – 03/20

Cuidar tu salud es primordial, especialmente cuando las preocupaciones y el exceso de actividad mental te agobian. Dedica tiempo para actividades físicas que te conecten con tu cuerpo y el presente. Pero no olvides realizar los estiramientos previos necesarios.