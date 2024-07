Presentan en Dakota del Norte iniciativa para incluir en boleta electora uso de marihuana recreativa

El grupo de iniciativa New Economic Frontier presentó más de 22,000 firmas, según dijo el presidente del comité patrocinador, Steve Bakken en una conferencia, para incluir en la boleta de las elecciones del 5 de noviembre el uso de la marihuana recreativa. La oficina del Secretario de Estado, Michael Howe tiene hasta el 12 de agosto para revisar las firmas de la petición.

Bakken, comisionado del condado de Burleigh y ex alcalde de Bismarck, dijo que la medida es un esfuerzo para excluir a cualquier persona de fuera del estado que pueda ser potencialmente inmanejable, informó la agencia The Associated Press.

“Delitos menores relacionados con marihuana”

“Muchas de las cosas que no queremos ver son las que están sucediendo en otros estados, y creemos que esta es una medida que se ajusta a la naturaleza conservadora de Dakota del Norte”, dijo Bakken a los periodistas. Además, los recursos de las fuerzas del orden deberían centrarse más en los opioides y el fentanilo, no en los delitos menores relacionados con la marihuana, apuntó.

La medida de 20 páginas, según AP legalizaría el uso recreativo de la marihuana para personas mayores de 21 años en sus hogares y, si se lo permiten, en la propiedad privada de otras personas. La medida también describe numerosas normas de producción y procesamiento, usos prohibidos (como en público o en vehículos) y permitiría el cultivo doméstico de plantas.

1 onza de hojas o 4 gramos de concentrado

La iniciativa del estado establecería cantidades máximas de compra y posesión de 1 onza de hojas o flores secas, 4 gramos de un concentrado de cannabinoides, 1,500 mg de THC total en forma de producto de cannabis y 300 mg de un producto comestible. Permitiría soluciones de cannabis, cápsulas, parches transdérmicos, concentrados, productos tópicos y comestibles.

El consumo de marihuana por parte de personas menores de 21 años es un delito menor en Dakota del Norte. El consumo recreativo por parte de personas mayores no es un delito, aunque su posesión sí lo es, y se establecen penas que varían desde una infracción hasta un delito menor, según la cantidad de marihuana.

Miles acusados por posesión de marihuana

El año pasado, más de 4,000 personas en todo el estado fueron acusadas de uso o posesión de marihuana, según datos de los Tribunales de Dakota del Norte solicitados por The Associated Press. Es importante mencionar que la entrega de cualquier cantidad de marihuana es un delito grave cuando se realiza a 300 pies de una escuela.

Los votantes de Dakota del Norte rechazaron previamente las medidas de legalización en 2018 y 2022. En 2021, la Cámara de Representantes aprobó proyectos de ley para legalizar y gravar la marihuana recreativa, pero el Senado, rechazó.

Los votantes aprobaron el uso de marihuana medicinal en 2016. En 2019, la Junta Asesora de Indultos del estado aprobó un nuevo proceso para facilitar los indultos por delitos menores relacionados con la marihuana.

Varios estados han legalizado la marihuana

En todo el país, 24 estados han legalizado la marihuana recreativa para adultos. Recientemente lo hizo Ohio, mediante una iniciativa en noviembre de 2023. Las medidas se someterán a votación en Florida y Dakota del Sur en noviembre.

En mayo, el gobierno federal inició un proceso para reclasificar la marihuana como una droga menos peligrosa.

Con información de AP

