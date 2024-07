Quinto día consecutivo de calor en Las Vegas con temperaturas de 115 grados

Una ola de calor azota la ciudad de Las Vegas, y por quinto día los termómetros han registrado temperaturas de 115 grados Fahrenheit, y las cuales podrían subir durante el fin de semana. El extremo clima que experimentan en la ciudad de los casinos podría convertirse en el más fuerte desde que se tiene registro.

El calor prolongado que está experimentando la ciudad más grande de Nevada no tiene precedentes; los meteorólogos lo llaman “la ola de calor más extrema” desde que el Servicio Meteorológico Nacional comenzó a llevar registros en Las Vegas en 1937, informó The Associated Press.

Récord histórico de 120° F

La ciudad ya ha batido 16 récords de calor desde el 1 de junio, mucho antes del inicio oficial del verano, “y ni siquiera estamos a mitad de julio”, dijo el meteorólogo Morgan Stessman. Eso incluye un récord histórico de 120° F (48,8° C) registrado el domingo, que superó el récord anterior de 117° F (47,2° C).

Alyse Sobosan dijo a la misma agencia de información que este mes de julio ha sido el más caluroso en los 15 años que lleva viviendo en Las Vegas. Compartió que evita salir al exterior durante el día.

“Hace un calor agobiante”, dijo la residente. “Es como si no pudieras vivir tu vida”.

Nueve muertes relacionadas con el calor

La oficina forense del condado de Clark, informó que este año se han producido al menos nueve muertes relacionadas con el calor. Las autoridades dicen que es probable que la cifra suba, ya que la temperatura continuará por más días.

“Incluso las personas de edad promedio que aparentemente están sanas pueden sufrir enfermedades por calor cuando hace tanto, que es difícil para el cuerpo enfriarse”, dijo Alexis Brignola, epidemiólogo del Distrito de Salud del Sur de Nevada, a AP.

El área de Las Vegas ha estado bajo advertencia de calor excesivo en tres ocasiones distintas este verano, totalizando alrededor de 12 días de calor peligroso con poco alivio incluso después de que se oculta el sol, dijo Stessman.

Centros de enfriamiento

Para los residentes sin hogar y otras personas sin acceso a entornos seguros, los funcionarios han establecido centros de enfriamiento de emergencia en centros comunitarios en todo el sur de Nevada. Para los turistas también pusieron en algunas zonas vapores con agua para que puedan refrescarse.

Los residentes de la ciudad hacen sus actividades muy temprano o ya cuando el sol se oculta, para evitar algún problema de salud. Para las familias con mascotas, las autoridades les piden que si tienen que salir a caminar, lo hagan en ese tiempo, ya que para ellos también el asfalto es muy caliente.

Más de 142 millones de personas en todo Estados Unidos estaban bajo alertas de calor el miércoles, especialmente en los estados del oeste, donde docenas de localidades igualaron o rompieron récords de calor durante el fin de semana y se espera que sigan haciéndolo durante toda la semana.

Más estados con calor extremo

Las altas temperaturas causaron ocho muertes, dijo la oficina del médico forense de Oregón. La más joven tenía 33 años, los demás tenían 64 años o más, pues en Oregón se registraron temperaturas récord diarias. En Portland alcanzó los, 103° F (39,4° C) y Salem y Eugene alcanzaron los 105° F (40,5 C).

Al otro lado del país, el Servicio Meteorológico Nacional advirtió sobre un riesgo de calor intenso a extremo en algunas partes de la costa este, para el área de Filadelfia, el norte de Delaware y casi toda Nueva Jersey.

Las temperaturas rondaron los 90° F (32,2 C) en la mayor parte de la región, y los meteorólogos advirtieron que el índice de calor podría elevarse hasta los 108° F (42,2 C). La advertencia expiraba a las 8 p. m. del miércoles, aunque los meteorólogos dijeron que podría ser necesario extenderla.

Con información de AP

