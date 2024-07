Agenda de eventos: qué hacer en Nueva York del 11 al 17 de julio

Festival de fotografía latinoamericana

El Bronx Documentary Center (BDC) celebrará su Festival Anual de Fotografía Latinoamericana (LAFF) del 11 al 28 de julio, presentando fotografías a gran escala de fotógrafos emergentes y consolidados, galardonados con premios. Su trabajo se exhibirá en todo el vecindario de Melrose en El Bronx así como en cinco nuevas ubicaciones en Manhattan, Queens y Brooklyn. El festival incluye fotografía de Bolivia, Perú, Cuba, México, Guatemala y Brasil, con trabajos que representan proyectos a largo plazo sobre mujeres bolivianas que visten faldas tradicionales o “cholas”; daño ambiental y social en el Amazonas; los mundos de madres solteras y niñas en La Habana; entre otros muchos temas. Habrá talleres presenciales, visitas guiadas, paneles de discusión y otros eventos comunitarios. Para información sobre los lugares y horarios, visite: www.bronxdoc.org.

Foto: Cortesía Wara Vargas

Jazz brasileño en el NJPAC

Como parte de la serie Horizon Sounds of the City, el renombrado percusionista brasileño Cyro Baptista deslumbrará al público en un concierto gratuito al aire libre en el New Jersey Performing Arts Center (NJPAC) en Newark. Conocido por sus sonidos innovadores y ritmos cautivadores, la actuación de Baptista promete ser una noche inolvidable de música mundial y fusión de jazz. Un poderoso conjunto de talentosos músicos lidera la CHAMA Band de Baptista, incluyendo a Zé Luis Oliveira en saxofón y flauta, Felipe Hostins en acordeón, Tim Keiper en batería y Jason Fraticelli en bajo y cuatro. Hoy jueves 11 de julio, a las 5 pm en Chambers Plaza (1 Center Street, Newark). Gratis. Información:njpac.org o llamando al 888.466.5722.

Foto: Cortesía NJPAC

Celebración de la cultura india

Summer for the City celebrará la belleza y la vitalidad de la cultura india y las tradiciones de danza folclórica, durante la Semana India, con Garba360 y la participación de Ujjval Vyas Musicals e instrucción de danza a cargo de Heena Patel. Un componente esencial de las celebraciones de bodas y del festival hindú de otoño Navratri, el garba es un estilo de danza folclórica de alta energía del noroeste de India, caracterizado por palmadas y giros. El público aprenderá garba, sanedo y otras danzas folclóricas gujarati con los instructores, y podrá bailar (o simplemente escuchar) música en vivo. Gratis. Jueves 11 de julio, a partir de las 6:30 pm, en The Dance Floor del Lincoln Center (10 Lincoln Center Plaza, New York). Información: https://www.lincolncenter.org.

Foto: Cortesía Lincoln Center

Viernes de Warm Up en el MoMA PS1

La emblemática serie de música de verano de MoMA PS1, Warm Up, arranca su temporada 2024 este viernes 12 de julio. El programa está compuesto por una variedad de escenas activas en los clubes y lugares de vida nocturna organizados en la ciudad de Nueva York, reunidos junto con músicos de Detroit, São Paulo, Miami, Los Ángeles, Londres y más. Cada noche presentará sets de DJ y actuaciones en vivo que crecen desde la experimentación sonora hasta los ritmos rompedores de la pista de baile. A partir de las 4:00 pm en el patio del MoMA PS1 (22-25 Jackson Avenue, Long Island City, Queens). Para más información y boletos, visite: https://www.momaps1.org.

Foto: Cortesía MoMA PS1

​Domingos gratis en el Whitney

El domingo 14 de julio, los Free Second Sundays continúan con entrada gratuita en el Museo Whitney para todos los visitantes de 10:30 am a 6 pm. De 11 am a 3 pm, los visitantes de todas las edades pueden participar en Creación Artística Inspirada por Wanda Gág. De 11 am a 4 pm, únase a los educadores del museo para la Creación Artística y Narración de Cuentos inspirada en la icónica pintura “Gettin’ Religion” de Archibald John Motley, Jr.; y a partir de las 11:30 am, Jazz at Lincoln Center presenta: The Charles Turner Quintet, agrupación que llenará el teatro con música mientras los visitantes crean. Habrá sesiones de cuentos gratis con bibliotecarios de NYPL en el vestíbulo y trabajo con horticultores. Para más detalles, visite: whitney.org/visit/second-sundays.

Foto: Cortesía Whitney Museum

Afro Dominicano en el Highland Park

El festival de verano BRIC Celebrate Brooklyn se tomará el Anfiteatro del Highland Park (Jackie Robinson Pkwy, Brooklyn), este domingo 14 de julio, para una presentación especial con Afro Dominicano, una banda que centra su música en lo que ellos llaman “alma afrocaribeña”. Mezclan géneros folclóricos tradicionales de República Dominicana como el perico ripiao, palo, merengue y bachata, con reggae, bembé, calipso y samba, además de funk, rock y otros ritmos. El show abrirá con la actuación de The Amours, un dúo de hermanas listo para conquistar la escena del R&B con sus melodías, y el DJ OP!. Gratis. De 3:00 pm a 7:00 pm. Información: https://bricartsmedia.org.

Cortesía

Arte en español en el Museo Noguchi

El Noguchi Museum está ofreciendo una serie de talleres de arte familiares en español gratuitos, dirigidos por la artista y educadora Sol Aramendi, cada miércoles por la mañana, de 10 am a 12 pm, durante todo el verano. También se realizarán visitas gratis guiadas en español los Primeros Viernes de los meses de julio y agosto, a las 6:30 pm, y después de varios de los talleres, los miércoles a la 1 pm (del 10 de julio al 14 de agosto). La participación es gratuita con registro anticipado; se anima a los visitantes sin cita previa a unirse según el espacio disponible. Los niños son bienvenidos si están acompañados por un adulto; recomendado para mayores de 4 años. No es necesaria experiencia previa en la creación de arte, y se proporcionan todos los materiales. Para registrarse, visite: noguchi.org/espanol.

Foto: Francely Flores

Nuevo en Broadway: EMPIRE: The Musical

Una pieza teatral muy neoyorquina, que cuenta la historia de la construcción de uno de los edificios más emblemáticos de la ciudad, el Empire State, se estrena hoy en el escenario del New World Stages (340 W 50th St). El musical se pasea por tres décadas, los años 20, la llamada “Great Depression” y el Año Bicentenario de 1976, para mostrar las historias humanas detrás de la creación del famoso rascacielos, con las esperanzas de muchos y los desafíos que enfrentaron al apostar por este ambicioso proyecto. El poder femenino tiene un gran espacio en la historia creada con libro, música y letras de Caroline Sherman y Robert Hull, y dirigida por la ganadora del Tony Award, Cady Huffman. EMPIRE es un tributo al coraje y al espíritu de quienes participaron en la construcción del Empire State Building. Hasta el 1 de septiembre. Boletos:https://empirethemusical.com/

Foto: Matthew Murphy

Arte y sabores de Seúl

Llegue con hambre y quédese para disfrutar la música. El nuevo local NOFLEX NYC ( 286 5th Ave) es un lounge donde el arte se mezcla con la comida coreana moderna. Este espacio diseñado en estilo maximalista refleja la vibrante vida nocturna de Seúl, con una pared LED de 72 pies que muestra obras de arte digitales, mesas que cambian de color y un sistema de sonido personalizado de última generación, asegurando una experiencia gastronómica inmersiva. El menú ofrece una variedad de platos compartidos pan-asiáticos y cócteles artesanales, meticulosamente seleccionados para combinar diversas influencias culinarias de Asia. Un DJ comienza a mezclar a las 9 p.m., y una vez que termina el servicio de cena, el restaurante se convierte en un lounge con servicio de botellas. Para más información, visite:https://noflex.nyc