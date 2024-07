En claves: las frases más destacadas que dejó Biden en su conferencia de prensa

Luego de unas semanas en las que no ha dejado de hablarse de su futuro político y de su capacidad para afrontar otra presidencia, el mandatario Joe Biden dio por primera vez una conferencia de prensa en la que negó que se retirará de la carrera por la reelección, elogió a la vicepresidenta Kamala Harris y desmintió algunos rumores.

En claves, estas fueron las frases más destacadas que dejó Biden:

1. Seguirá en la carrera

“Estoy decidido a postularme”, dijo Biden. También respondió a las dudas de los demócratas sobre su idoneidad para ser candidato nuevamente, que para él es importante calmar los temores sobre su idoneidad para el cargo “dejando que me vean ahí afuera”.

“Creo que soy la persona más calificada para postularme a la presidencia”, dijo.

El mandatario se mostró confiado en poder vencer a Trump: “Le vencí una vez y lo haré otra vez”.

Biden dijo que no es “inusual” que haya dudas sobre su candidatura en este punto de la carrera presidencial y afirmó que todavía queda un “largo camino” por delante.

“No he tenido ningún aliado europeo que se me acerque y me diga, Joe, no te postules. Lo que les escucho decir es, tienes que ganar”, afirmó.

2. Pruebas cognitivas

“Me he hecho tres exámenes neurológicos importantes e intensos… tan recientemente como en febrero, y dicen que estoy en buena forma”, aseveró el presidente.

“Todos los días estoy rodeado de buenos médicos. Si creen que hay un problema, lo prometo, o incluso si no creen que sea un problema, si piensan que debería volver a hacerme un examen neurológico, lo haré”, apuntó.

Sobre su estado de salud, comentó: “Dicen que estoy en buena forma, vale, aunque tengo un problemita con el pie izquierdo porque no es tan sensible, porque me rompí el pie y no usé la bota, pero bueno, todos los días me ponen a prueba mi capacidad neurológica con las decisiones que tomo todos los días”

3. El debate y su agenda

El presidente se refirió al debate contra Trump que le provocaron muchas críticas como un “error estúpido”.

Dijo que su agenda ha estado “a tope” desde ese debate y aseveró que, en cambio, Trump ha estado jugado golf. Y añadió: “Quiero a mi personal, pero si agrego cosas todo el tiempo, mi esposa me está regañando”.

Sobre los informes de que se dormirá más temprano, respondió: “Eso no es verdad”. Y agregó: “Mira, lo que dije fue que, en lugar de empezar todos los días a las 7 y acostarme a medianoche, sería más inteligente para mí controlarme un poco más. La gente se va a dormir a las 10, eso es lo que digo”.

4. Elogia a Kamala Harris

En medio de los rumores de que la actual vicepresidenta Kamala Harris podría sustituirlo como el candidato demócrata a la presidencia, los periodistas le preguntaron si Harris está calificada para asumir la presidencia de Estados Unidos. Biden la describió como una persona “de primer nivel”.

“No la habría elegido a menos que pensara que estaba calificada para ser presidenta. Desde el principio no me anduve con rodeos al respecto. Ella está calificada para ser presidenta. Por eso la elegí”.

Preguntado sobre qué hechos hacen que en su opinión Harris esté calificada para asumir eventualmente la presidencia, dijo:

“En primer lugar, la forma en que ha manejado el tema de la libertad de los cuerpos de las mujeres, de tener control sobre sus cuerpos. En segundo lugar, su capacidad para manejar casi cualquier tema en la junta, era una gran fiscal, una persona de primera, y en el Senado, ella es realmente buena”.

No obstante, durante su primera respuesta confundió a Trump con Harris, diciendo “vicepresidenta Trump”.

“Mira, yo no habría elegido a la vicepresidenta Trump como vicepresidenta… creo que ella no estaba calificada para ser presidenta, así que comencemos por ahí”, dijo Biden.

Cuando un periodista le dijo que el expresidente Trump usó el error en sus redes sociales para burlarse y le preguntó cómo le responde al republicano, concluyó: “Escuchen las cosas que dice él”.

5. Su legado

Una de los argumentos que han usado algunos demócratas que le han pedido a Biden hacerse a un lado es que puede arruinar su legado como presidente si pierde contra Trump en las elecciones de noviembre.

Cuando se le preguntó al respecto, Biden dijo que no está en la carrera por su legado. En cambio, destacó que su objetivo es completar el trabajo que comenzó.

“Según mis planes hasta ahora y lo que sucederá en el futuro, las cosas van a mejorar mucho”, dijo Biden.

6. La OTAN y aliados

Antes de la conferencia de prensa, Biden confundió al presidente de Ucrania, Volodímir Zelensky, llamándolo “presidente Putin”, aunque corrigió rápidamente. Al ser preguntado sobre la confusión, Biden soltó una risa, argumentó que corrigió rápidamente y luego se refirió a la organización de la cumbre de la OTAN.

“Encuéntrenme un líder mundial que no crea que fue exitosa”, dijo, refiriéndose a la cumbre.

Antes de responder a las preguntas, Biden dio un discurso en el que criticó a Trump y dijo que “ha dejado en claro que no tiene ningún compromiso con la OTAN”.

“Ha dejado claro que no se siente obligado a respetar el Artículo 5”, que es un acuerdo según el cual un ataque a una nación de la OTAN se considera un ataque a todos los miembros de la alianza.

