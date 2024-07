François Letexier: El árbitro designado para la gran final de la Eurocopa 2024

El Comité de Árbitros de la UEFA ha anunciado este jueves la designación del francés François Letexier como el encargado de dirigir la final de la Eurocopa 2024, que enfrentará a España e Inglaterra el próximo domingo en el Olympiastadion de Berlín.

Letexier, de 35 años, llega a este encuentro crucial con una experiencia considerable en el torneo, habiendo arbitrado tres partidos en la fase de grupos: España vs. Georgia, Dinamarca vs. Serbia y Croacia vs. Albania. Además, se desempeñó como cuarto árbitro en el partido inaugural que Alemania ganó a Escocia por 5-1 en Múnich.

Para la gran final, Letexier estará acompañado por:

Asistentes: Cyril Mugnier y Mehdi Rahmouni (Francia)

Cuarto árbitro: Szymon Marciniak (Polonia)

VAR: Jérome Brisard (Francia)

Asistente VAR: Willy Delajod (Francia)

Soporte VAR: Massimiliano Irrati (Italia)

Árbitro asistente reserva: Tomasz Listkiewicz (Polonia)

La trayectoria de Letexier como árbitro internacional es amplia y sólida. Desde su debut en 2017, ha dirigido un total de 65 partidos oficiales internacionales de selecciones. En la temporada pasada, tuvo la oportunidad de arbitrar diez partidos de la UEFA Champions League y de la UEFA Europa League.

Cabe destacar que Letexier también ha participado en otros encuentros de gran relevancia, como cuarto árbitro en la final de la UEFA Champions League entre Real Madrid y Borussia Dortmund en Wembley y en la Supercopa de Europa que enfrentó a Manchester City y Sevilla en Grecia.

