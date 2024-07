Luis Romo asegura que llega sin presiones a Cruz Azul

El mediocampista mexicano Luis Romo se convirtió en el nuevo refuerzo de la Máquina de Cruz Azul para el torneo Apertura 2024 de la Liga MX en medio de una polémica que se ha difundido recientemente al conocerse que no deseaba abandonar las filas de Rayados de Monterrey al considerar que volver a su antiguo equipo no sería tan beneficioso como se puede esperar.

Durante la conferencia de prensa realizada este miércoles en las instalaciones de La Noria, el jugador celeste habló sobre lo que representa volver a su antiguo club en el balompié azteca y aseguró que actualmente no siente tanta presión como en el pasado al confiar en poder ayudar al equipo con sus habilidades en el terreno de juego para poder conseguir el pase a la Liguilla y luchar por el título de campeón del torneo Apertura 2024.

“Me encontraba muy bien, no quería salir y para que saliera tenía que ser algo que a mí me llamara, llenara al 100 por ciento. Me platicaron del proyecto y es lo que me hizo tomar la decisión de aceptar venir”, expresó.

“La verdad que es la tercera vez que llego a La Noria, y las sensaciones son diferentes. Cuando llegué muy joven era aspirar a ser profesional, después vuelves y está esa deuda del campeonato, se respiraba esa tensión siempre. Ahora llego y se respira tranquilidad, calma, un proyecto muy sólido y creo en lo personal y en lo profesional me va a apuntalar para llegar al Mundial de la mejor manera”, agregó el mediocampista mexicano.

Romo ahora tendrá su tercera participación con el cuadro cementero luego de haberse ido anteriormente a las filas de Rayados; asimismo consideró que tiene ahora muchos más conocimientos que le permitirán ser una pieza fundamental dentro de la organización para poder brillar y luchar por una nueva convocatoria dentro de la selección mexicana tras su participación en la Copa América 2024 de Estados Unidos.

“Fui a un club dos años y medio grande que hace una inversión y no gané nada a eso me refería con salir de otra manera, en la historia sería un jugador que simplemente pasó y eso no me gusta, salir así sin ganar nada no me encantó mucho, pero venir a Cruz Azul siempre estuvo arriba de todo”, resaltó.

Luego de la conferencia de prensa Romo fue enviado a una de las canchas de La Noria para colocarse la camiseta que portará durante esta temporada, teniendo el dorsal número ’27’.

