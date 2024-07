Scaloni se refirió a los dichos de Bielsa: “Me preocupa lo que pase mañana” [Video]

El DT de Argentina, Lionel Scaloni habló en la previa de la final de la Copa América entre la albiceleste y Colombia. El entrenador se refirió al gran partido de este domingo en Miami, donde la Selección está ante la posibilidad de conseguir su 16to título continental y el cuarto de este ciclo conducido por el DT nacido en Pujato (Copa América 2021, Finalissima 2022 y Mundial 2022).

Además de evitar confirmar el equipo, como es costumbre, a Scaloni le preguntaron por los dichos de Marcelo Bielsa, DT argentino de Uruguay, quien lo mencionó durante su explosiva conferencia de prensa de este viernes, en la que habló sobre el escándalo de los incidentes en la semifinal frente a Colombia.

“Yo fui el primero que hablé porque fuimos los primeros que jugamos. Lo sigo pensando, igual. En la segunda conferencia dije que ya estaba todo dicho porque no había forma de arreglarlo. Tuvimos el sorteo en diciembre y las canchas estaban en ese estado al inicio de la Copa. Me pareció bueno dejar de lado ese tema porque no era favorable para mi equipo, creímos que lo mejor era no hablar del tema porque podía sonar como excusa. Pero es evidente, estoy totalmente de acuerdo respecto a los campos”, apuntó Scaloni.

“Me gustaría decir también algo respecto a los incidentes después del partido entre Uruguay y Colombia, en especial para que no se repita este domingo. Nosotros tuvimos una situación parecida en el Maracaná, que teníamos a la familia en los tumultos, y es algo desesperante. Hay que mirar eso, sobre todo porque les pedimos a los jugadores que sean ejemplo pero creo que ninguno actuaría de otra forma”, recordó Scaloni.

Y agregó: “Esperemos que sea una fiesta, lo deseo con mi corazón, va a estar mi familia, las de todos los jugadores, no podemos estar pensando que va a pasar algo porque uno festeja o porque uno carga al otro. Tenemos que aprenderlo de una vez por todas. Estaría a la par de ganar un campeonato que todo termine bien, es básico. Las imágenes parecen de hace 50 años, eso me preocupa, así que lanzo ese mensaje que me parece que tendría que ser bien recibido”.

Lionel Scaloni, tras los incidentes en la tribuna entre Colombia y Uruguay: "Las imágenes fueron muy tristes y yo creo que cualquiera en esa situación habría actuado de esa manera. Tuvimos un hecho parecido en el Maracaná". pic.twitter.com/6UA7dS3jts — TyC Sports (@TyCSports) July 13, 2024

Mientras que Emiliano Martínez también emitió opinión y le realizó un pedido a la Conmebol: “Leo habló muy bien sobre el tema, a nosotros nos pasó en Brasil, tenía familiares cerca, había gente que le pegaba batazos a mujeres y niños, no es algo que planearía hacerlo con mis compañeros, pero si ves que le están pegando es una reacción normal. Es muy triste, no diría que haría lo mismo, pero los apoyo. Es una final, la gente puede tomar más alcohol, hay que reforzar la seguridad, dividir a la gente y que puedan disfrutar que los dos equipos están en una final”.

