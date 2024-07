Algunos republicanos culpan a la retórica de los demócratas por intento de asesinato de Trump

En medio de la tensión y agitación política en Estados Unidos, algunos republicanos, muchos de ellos del sector MAGA del partido, han responsabilizado a la retórica de los demócratas por el intento de asesinato del expresidente Donald Trump.

“El fiscal de distrito republicano del condado de Butler, Pensilvania, debería presentar cargos de inmediato contra Joseph R. Biden por incitar a un asesinato”, escribió el sábado en X el representante Mike Collins, republicano por Georgia.

Collins no especificó a qué se refería con que el presidente Biden haya “incitado” el asesinato de Trump. A pesar de las diferencias políticas, el mandatario demócrata condenó el ataque contra Trump, le manifestó su solidaridad y este domingo llamó a “enfriar” el clima político.

Pero este tipo de mensajes no han sido raros entre los republicanos. De hecho, varias figuras prominentes han hecho comentarios similares, incluyendo a Donald Jr., el hijo mayor del expresidente Trump.

Donald Jr. publicó las capturas de pantalla de dos tuits de Biden, en la que llamaba “dictador” y “amenaza para la democracia” a Trump, y sugirió que esto alentó al ataque contra su padre, a pesar de que el propio Trump ha sido que será dictador “por un día”.

“No me digas que no sabían exactamente qué estaban haciendo con esta basura. Llamar a mi padre “dictador” y “amenaza a la democracia” no fue un comentario casual. ¡¡¡Ha sido el MENSAJE PRINCIPAL de la campaña Biden-Kamala y de los demócratas en todo el país!!!”, escribió el hijo del exmandatario.

Candidatos a vice de Trump

El senador J.D. Vance, quien suena para ser el candidato a vicepresidente de Trump, escribió un mensaje similar.

“Lo de hoy no es un incidente aislado”, dijo el republicano por Ohio. “La premisa central de la campaña de Biden es que el presidente Donald Trump es un fascista autoritario al que hay que detener a toda costa. Esa retórica condujo directamente al intento de asesinato del presidente Trump”.

En esa misma línea, el también posible candidato a vicepresidente de Trump, Tim Scott, señaló a la izquierda y a los medios de comunicación de “poner vidas en riesgo”.

“Durante años, los demócratas y sus aliados en los medios han avivado los temores de manera imprudente, llamando al presidente Trump y a otros conservadores amenazas a la democracia. Su retórica incendiaria pone vidas en riesgo”, escribió en X el senador.

Por su parte, la congresista radical Marjorie Taylor Greene dijo que el Partido Demócrata es “totalmente malvado” y lo acusó de intentar “asesinar al presidente Trump”.

“Estamos en una batalla entre el BIEN y el MAL”, escribió Greene en X. “Los demócratas son el partido de los pedófilos, del asesinato de los inocentes no nacidos, de la violencia y de las guerras sangrientas, sin sentido e interminables”.

Chris LaCivita, codirector de la campaña de Trump, dijo en X que “durante años, e incluso hoy, activistas de izquierda, donantes demócratas y ahora incluso @JoeBiden han hecho comentarios y descripciones repugnantes sobre el tiroteo a Donald Trump”, y agregó que “ya es hora de que rindan cuentas por ello” y que “la mejor manera es a través de las urnas”.

