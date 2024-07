Carlos Alcaraz aplastó a Novak Djokovic en la final de Wimbledon

En la Catedral del tenis, Carlos Alcaraz, con la maestría de un director de orquesta, silenció la melodía de Novak Djokovic con un marcador reflejo de la realidad en la pista para Alcaraz en la final de Wimbledon 2024: 6-2, 6-2 y 7-6 (4)

Alcaraz, cual titán imparable, dominó cada rincón de la cancha, desarmando al serbio con golpes fulminantes y dejadas magistrales. Djokovic, otrora amo y señor de Wimbledon, se vio reducido a un mero espectador, incapaz de responder a la sinfonía de tenis que ejecutaba el español.

El partido, lejos de ser un mero encuentro deportivo, se convirtió en una exhibición de poderío y precisión. Alcaraz, con la serenidad de un veterano, manejó los hilos del juego, mientras Djokovic, desesperado, luchaba por encontrar un ritmo que nunca llegó.

Con la humildad de un campeón, Novak Djokovic reconoció la superioridad de Carlos Alcaraz tras caer derrotado en la final de Wimbledon. El serbio, aspirante a igualar el récord de Roger Federer en la Catedral del tenis, se vio superado por un Alcaraz que desplegó un tenis arrollador e imparable.

Djokovic, consciente de que la victoria era esquiva, no dudó en elogiar al español, calificándolo como “el merecido ganador”. Unas palabras que reflejan el respeto y admiración que el serbio siente por el joven talento que ha irrumpido con fuerza en el mundo del tenis.

“No es el resultado que quería. En los dos primeros sets no he estado bien, pero él ha jugado increíble, muy completo. Lo ha hecho todo bien. He intentado alargar el partido, al salvar los tres puntos de partido, pero no era el día. Carlos el merecido ganador”, dijo Djokovic, que se recuperó de una operación de rodilla en tiempo récord para estar aquí.

“Estoy un poco decepcionado, pero sólo han pasado diez minutos, pero cuando reflexione en las próximas semanas y vea por lo que he pasado… Estoy muy satisfecho porque para mí es un sueño desde que soy niño. He intentado recordarme lo surrealista que es este sentimiento. Cada vez que salto a esta pista es como la primera vez y me siento como un niño cumpliendo un sueño”, dijo Djokovic.

Un resultado que no solo lo corona como campeón de Wimbledon por segunda vez consecutiva, sino que lo eleva al Olimpo del tenis, posicionándolo como el nuevo “monstruo” devorador de títulos.

